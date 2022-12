Moș Nicolae a venit la ZOO Târgu Mureș, cu două zile mai devreme

Bătrânelul le-a ascultat dorințele, a primit în dar desenele lor, iar la final le-a pregătit celor mici și un spectacol.

Pregătit cu o traistă mare și cu multă răbdare, Moș Nicolae le-a făcut o surpriză copiilor și a vizitat Grădina Zoologică din Târgu Mureș, împreună cu ajutoarele lui.

„Moș Nicolae aduce și alte daruri frumoase, dar cele mai frumoase daruri se găsesc în inima ta, să fii ascultătoare, înțelegătoare" i-a transmis Moșul unei fetițe.

Cei mici au fost extrem de încântați de întâlnirea cu Moşul și sunt acum şi mai hotărâţi să-şi lustruiască ghetuţele cu simţ de răspundere.

„Ne-am așteptat să îl găsim aici, de asta am și venit. O inițiativă foarte frumoasă și îl așteptăm de acum încolo în fiecare an” spunea o mămică.

Moșul le-a oferit puştilor dulciuri şi s-a lăsat fotografiat alături de ei.

Moș Nicolae: „Lui Moș Nicoale îi plac animalele, și s-a gândit să vină și aici la grădina zoologică, să vă aducă dragoste, bunăstare, înțelegere. Să fiți ascultători!”

Szantho Janos, director zoo: „Eu am mai lucrat în mai multe grădini, am făcut o sărbătoare din evenimentul acesta. Vrem să facem o tradiție ca în fiecare an, în acestă zi și sărbătoare să fie o vrajă pentru copii.”

Vizita celor mici nu se putea încheia fără o plimbare pe aleile Grădinii Zoologice, de unde au putut admira în voie lei, lemuri sau păsări flamingo.

