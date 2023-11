Momentul în care un individ mascat incendiază trei bolizi de lux. Flăcările s-au extins și au afectat și o casă

În imagini se vede cum individul mascat toarnă lichid inflamabil peste vehiculele parcate în fața casei din Rochester, Kent, iar flăcările se extind rapid. Inclusiv pantalonii individului au fost cuprinși de flăcări în timp ce acesta fugea de la fața locului.

Incendiul a distrus un Land Rover, un Mercedes C250 AMG și un Audi S3 Black.

Bărbatul ale cărui malini au fost incendiate se numește Faz Razaq și are 39 de ani. Acesta se afla în casă alături de părinții lui în momentul în care focul a izbucnit. Mama lui se ruga când a auzit o bubuitură puternică și s-a repezit la fiul său să îl avertizeze.

„Mama se ruga în camera ei când s-a repezit la mine să spună că a auzit o bubuitură puternică. Când am coborât, tot ce am văzut au fost flăcări, așa că m-am întors să-mi scot părinții cât de repede am putut, în fundul grădinii din spate”, a spus Faz Razaq.

De când locuința le-a fost afectată, bărbatul doarme la hotel, iar părinții lui stau cu sora sa în Essex.

Faz Razaq spune că nu știe cine este autorul faptei și nu vrea să își imagineze ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi aflat în casă în acel moment.

„El ne-a pus pe mine și pe familia mea în pericol. Lucrurile pot fi înlocuite, dar dacă nu eram acasă, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu părinții mei. Ceea ce mă enervează cel mai mult este că vreau să știu de ce a făcut-o. A venit de la City Way direct la mine acasă. Sunt încă în stare de șoc, dar nu renunț până nu-l găsesc”, a mai adăugat Faz Razaq.

Polițiștii au deschis o anechetă în acest caz și fac cercetări pentru a afla cine este făptașul.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , Dată publicare: 03-11-2023 08:14