Model de pe Instagram, ucis cu brutalitate. Ce a făcut criminalul cu corpul ei

Un model de pe Instagram din Marea Britanie a fost ucis.

Potrivit presei locale, tânăra de 24 de ani, care era și medic a fost ucisă de un bărbat cu care a întreținut relații sexuale înainte de crimă, iar corpul ei a fost pus într-o valiză, scrie Daily Mirror.

Cei doi s-ar fi certat cu puțin timp înainte ca tânăra să fie înjunghiată în mod repetat.

„Mi-am pierdut controlul. Am luat un cuțit din bucătărie. Când s-a întors spre mine am înjunghiat-o în gât. A încercat să scape și să fugă în baie. Am scos-o înapoi, după care am continuat. Vreau să le cer scuze părinților ei. Îmi pare foarte rău. Mi-e rușine de mine”, a povestit suspectul.

După ce a ucis-o, bărbatul i-a băgat corpul într-o valiză și a părăsit locuința, iar tânăra a fost găsită de către mama ei, după ce nu i-a mai răspuns la telefon.

În urma tragediei, bărbatul a fost arestat și condamnat la nouă ani de închisoare.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!