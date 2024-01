Milioane de pești au „fugit” din apă. Fenomenul apărut în mare care a făcut sardinele să sară pe plajă. VIDEO

Milioane de pești au eșuat pe o plajă de pe o insulă din Filipine, colorând coastele în argintiu. Experții spun că de vină ar fi un fenomen cunoscut sub numele de "upwelling".

Aproximativ 48 de ore mai târziu, zona a fost lovită de un cutremur puternic, ceea ce a dat naștere la speculații conform cărora peștii ar fi simțit iminența dezastrului natural și au fugit în apele puțin adânci, potrivit Live Science.

Cu toate acestea, experții locali spun că cele două evenimente nu au nicio legătură și că un fenomen cunoscut sub numele de "upwelling" - un proces prin care apa rece din adâncuri se ridică spre suprafață - a fost probabil de vină pentru eșuarea în masă neobișnuită.

Peștii dezorientați au început să înoate spre țărm la primele ore ale zilei de duminică (7 ianuarie) pe coasta care înconjoară municipalitatea Maasim, situată în provincia Sarangani, în extremitatea sudică a insulei Mindanao.

Fotografiile și înregistrările video surprinse de către locuitori pe parcursul nopții arată roiuri vaste de sardine împrăștiate pe plajă și zbătându-se în valuri, în timp ce erau aduse pe țărm.

Când soarele a început să răsară, localnicii s-au adunat pentru a colecta peștii morți. Pe una dintre plaje, peste 100 de persoane au adunat fiecare între 20 și 30 de kilograme de sardine, în timp ce o familie a adunat mai mult de jumătate de tonă de pești mici, a relatat site-ul de știri thailandez The Nation.

Atâta timp cât sunt conservați în mod corespunzător, majoritatea peștilor morți vor fi probabil consumați sau vânduți.

Unii localnici cred că fenomenul neobișnuit este un "dar de la Dumnezeu" și îl văd ca pe un semn că noul an va fi neobișnuit de prosper, potrivit The Nation. Însă alții au avertizat că eșuarea în masă este un semn de dezastru natural, a relatat site-ul de știri thailandez The Thaiger.

Sursa: LiveScience Etichete: , , Dată publicare: 11-01-2024 22:46