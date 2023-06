Mii de ieșeni s-au distrat la show-ul celebrului DJ german ATB, la Festivalul Senzoria

Peste 3.000 de oameni au petrecut pe ritmurile pieselor care au făcut istorie, precum "Ecstasy", "Till i come" sau "You are not alone".

ATB a urcat pe scena din grădina Palas cu puțin înainte de miezul nopții. Fanii i-au făcut o primire electrizantă și au fredonat în cor cele mai cunoscute piese.

Fan: „Mă simt super bine îl ascult pe ATB de peste 20 de ani, mă încarcă cu energie”.

Peste 3.000 de oameni au dansat cât a ținut concertul.

Fan: „E foarte fain, abia așteptam și în Iași genul acesta de evenimente. Îl ascult din 2006, e primă dată când îl văd și live”.

Showul a avut loc în cadrul Festivalului Senzoria, un eveniment care își propune să răsfețe toate simțurile participanților. Iar vineri seară a fost rândul auzului.

Ovidiu Biber, cofondator Festival Senzoria: „A fost o confirmare a faptului ca Iașul și ne își dorea foarte mult un astfel de eveniment. Era momentul să facem un astfel de eveniment, am dat startul verii la Iași”.

Petrecerea continuă tot weekendul la Iași, cu evenimente pentru toate vârstele.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 03-06-2023 08:08