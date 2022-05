Mii de albine mor din cauza poluării. Fenomenul este unul extrem de îngrijorător

Getty

Fenomen alarmant în județul Iași. Zilnic mii de albine mor din cauza poluării, sustin apicultorii.

Într-o singură săptămână, numărul albinelor dintr-un stup s-a înjumătățit și, evident, și cantitatea de miere produsă. Este sezonul mierii de salcâm, însă oamenii spun că albinele care pleacă la cules de polen, fie nu se mai întorc, fie mor înaintea stupilor.

„2 kg de albină culegătoare au dispărut. Așa, foarte puțină albină a rămas, pentru că ea cade, în fiecare zi, într-un mod pe care nu l-am întâlnit până acum. Producția de miere e compromisă. Albina lucrătoare, care zboară, iese dimineața și foarte puțină mai ajunge înapoi”, spune un apicultor.

Apicultorul din comuna Roșcani, judetul Iași, are 200 de stupi, din care ar fi trebuit să obțină cel puțin 10 tone de miere de albine.

De mai bine de 3 săptămâni, însă, se confruntă cu un dezastru: mii de albine mor zi de zi...

„Nu pot să spun că ar fi probleme de la pesticide pentru că eu, aici, în zona mea, unde am stupina, nu am culturi agricole și totul este pășune și pășunea nu are cum să fie stropită cu pesticide. Bănuim că este totul din natură, ceva din natură. Pagubele ar fi undeva la 15-17 mii de euro”, explică apicultorul.

De pagube uriașe se plang și la alți apicultori din comună.

Apicultor: Se vede stupul că e depopulat.

Reporter: De la ce credeți că se întâmplă asta?

Apicultor: Poluarea sigur, sigur. De la altceva nu ar avea de la ce.

Reporter: Ați mai pățit asta până acum, să vă moară albinele?

Apicultor: Așa nu. Ce să facem, doamnă? Cine ne despăgubește pe noi? Chletuielile sunt foarte mari, exagerat de mari, de pierderi nu mai discutăm.

Aceleași semnale vin și din localităţile învecinate, ba chiar și de peste graniță, din Republica Moldova. Un semn ce denotă poluarea în zonă a fost detectat de fizicieni: apa colectată după ultima ploaie are un aspect uleios și este acoperită cu mazgă galbenă.

„Acea spumă trădează că aerul este foarte poluat, sunt compuși chimici rezultați din arderi și din multe, multe alte procese, care ajung în atmosferă și, mai departe, ajung în precipitații. Am putea spune că avem în atmosferă acizi și o serie de fenomene ce duc la un proces de săpunificare. Din pacate, albinele sunt primele care sunt decimate și ne arată că avem probleme foarte mari în atmosferă”, a explicat un fizician.

Deocamdată, Direcția de Sănătate Veterinară Iași nu a deschis o anchetă în comună, pentru a stabili cauzele morții albinelor. Specialiștii exclud totuși varianta intoxicației cu substanțe fito-sanitare, pentru că în zona stupinelor nu sunt culturi agricole.