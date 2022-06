A încercat să simuleze un accident, chiar pe trecerea de pietoni. Șansa șoferului a fost că a apucat să frâneze. Deşi imaginile au ajuns la poliţie, nu pot fi folosite ca probă. Teoretic, individul nu a comis nici o faptă penală, spun anchetatorii.

Andrei conducea cu viteză redusă pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, când un individ care mergea pe marginea drumului fără să dea senzaţia că vrea să traverseze i-a sărit în faţa maşinii.

Șofer: „Se uită drept către maşină şi în momentul în care m-am apropiat a sărit”.

După incident, bărbatul cu pricina a continuat să meargă pe marginea trotuarului.

Andrei Ilie, șoferul autoturismului: „În momentul acela a avut o reacţie foarte ciudată ca şi când i-ar fi prut rău că nu am reuşit să dau peste el cu maşina. A făcut doi, trei paşi către maşină într-un stil foarte agresiv, am dat înapoi cu spatele şi apoi am plecat de la faţa locului pentru că mi-a fost frică. Aveam şi geamurile deschise, părea dubios, părea masiv şi am zis să evit orice fel de problemă”.

Potrivit imaginilor surprinse de camera de bord a maşinii, individul se afla undeva în zona aceasta la câţiva paşi de trecerea de pietoni şi s-ar fi aruncat intenţionat în faţa autoturismului. Şoferul a reuşit să frâneze abia în ultimul moment, chiar aici, pe trecerea de pietoni.

Individul scapă de sancțiuni

Andrei Ilie, șoferul autoturismului: „Probabil a încercat să facă ce încearcă şi alţii, să se arunce în faţa maşinii ca apoi să mă şantajeze şi să îşi ia nişte bani ca apoi să meargă la poliţie să spună că am dat peste el. Dacă dădeam peste el, chemam poliţia, vedeam ce se întâmplă dar mi-era să nu ies eu la răspundere chiar dacă nu aveam nici o vină”.

Imaginile au ajuns şi la poliţie, însă individul nu poate fi sancţionat, pentru că nu a comis o faptă penală. Doar în cazul unui accident, agenții trebuie să stabilească dacă victima s-a aruncat intenţionat în fața maşinii, era băută sau avea probleme psihice.

Oana Pîrvan, Brigada Rutieră: „Atragem atenţia conducătorilor auto să circule cu prudenţă şi să acorde o atenţie deosebită în apropierea trecerilor de pietoni, de asemenea. În situaţiile în care pietonii sau conducătorii auto sunt implicaţi în evenimente avem rugămintea ca aceştia să apeleze de urgenţă numărul 112”.

Metoda "şantajului în trafic" nu este nouă. În 2011, poliţiştii de la Brigada Rutieră au prins în flagrant doi indivizi care tamponau intenţionat diverși şoferi. Bărbaţii stateau la pândă pe drumul cu prioritate, iar când dintr-o parte sau din alta venea o mașină, deveneau suspect de politicoși și invitau șoferii să intre în intersecție. Apoi accelerau și provocau tamponarea.