Trucul are o bază fizică reală, explică specialiștii, însă eficiența depinde de materialele folosite, de caracteristicile locuinței și de modul de instalare, scrie Geopop.it.

Cum ajută folia cu bule la izolarea termică

Folia cu bule conține mici cantități de aer captiv în interiorul fiecărei bule. Aerul este un slab conductor de căldură, astfel că poate contribui la încetinirea transferului termic. Dimensiunile reduse ale bulelor limitează și mișcările convective ale aerului, adică acele deplasări prin care căldura este transportată din zonele mai calde spre cele mai reci.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că folia cu bule este un izolator foarte performant. Rezistența sa termică, exprimată prin valoarea R, depinde de grosime, structură și condițiile în care este instalată. De exemplu, aplicată pe o fereastră cu un singur geam, poate contribui la reducerea schimburilor de căldură, dar nu oferă performanțe comparabile cu cele ale unei ferestre cu geam termopan.

De ce este importantă folia de aluminiu

Pe lângă conducție și convecție, căldura se transmite și prin radiație electromagnetică. Un calorifer emite radiație infraroșie, care poate fi absorbită inclusiv de peretele din spatele său, încălzindu-l. Folia cu bule, utilizată singură, nu este concepută pentru a reflecta eficient această radiație. Polietilena din care este fabricată poate permite trecerea unei părți semnificative a radiației, în funcție de grosime și de lungimea de undă.

Aici intervine aluminiul. Un studiu publicat în revista științifică Measurement Science Review arată că o suprafață de aluminiu curată și lustruită poate reflecta peste 90% din radiația incidentă, într-un interval larg de lungimi de undă, care include și o parte din infraroșul termic.

Aluminiul are o reflectivitate ridicată și o emisivitate scăzută, ceea ce înseamnă că poate funcționa asemenea unei oglinzi pentru radiația termică.

Prin amplasarea unei suprafețe reflectorizante în spatele caloriferului, o parte din căldura care ar fi absorbită de perete poate fi reflectată înapoi în cameră. Astfel, se pot limita pierderile de căldură prin peretele exterior. Totuși, nu toată radiația reflectată este recuperată în interiorul încăperii.

Cât se poate economisi la încălzire

Agenția Națională pentru Energie și Dezvoltare Durabilă din Italia (ENEA) include folosirea materialelor reflectorizante între recomandările sale pentru reducerea consumului de energie destinat încălzirii. Recomandarea este ca între perete și calorifer să fie amplasat un material care reflectă radiația termică.

Un studiu experimental publicat în 1995 în revista Applied Energy a înregistrat o reducere a consumului de energie al unei încăperi de până la 6%, după instalarea unei folii metalice reflectorizante în spatele unui radiator.

Pentru ca aluminiul să funcționeze eficient, suprafața reflectorizantă trebuie orientată spre un spațiu cu aer, precum cel dintre calorifer și perete. Dacă folia este acoperită complet sau intră în contact direct cu alte materiale, beneficiul poate scădea. De asemenea, nu trebuie blocată circulația aerului în jurul caloriferului, deoarece aceasta este necesară pentru încălzirea eficientă a camerei.