Meghan și Harry s-au întrecut la o competiție de netball

În sala de sport a universității, cei doi au făcut parte din echipe diferite și s-au luat la întrecere la netball, un vechi sport englezesc înrudit cu baschetul.

Meghan și Harry au fost filmați și pozați zâmbind pe durata competiției terminate la egalitate, potrivit tabloidelor, deși ducesa de Sussex era pe tocuri.

Cei doi au fost invitații universității pentru a-i premia pe absolvenții unui program prin care tinerii șomeri sunt antrenați să devină mentori sau antrenori de diverse sporturi.

We’re here at the @LboroSport netball centre with Prince Harry and Duchess Meghan as they meet some of the @WeAreCoachCore apprentices as they take part in drills and team games.

The couple currently taking part in a netball masterclass!???? pic.twitter.com/hFTngxDpzy