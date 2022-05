Meet the headliner: Dimitri Vegas & Like Mike mixează muzica, cinematografia și gaming-ul

Dimitri Vegas and Like Mike sunt unii dintre cei mai îndrăgiți DJ-i internaționali. Show-urile lor, muzica, energia și interacțiunea pe care reușesc să o creeze cu zecile de mii de fani, face ca fiecare concert să fie memorabil.

Dar cine sunt Dimitri Vegas and Like Mike când nu sunt în studioul de muzică? Ce ritualuri au cei doi înainte și după concerte? Au cerințe neobișnuite din partea organizatorilor? Dimitri Vegas & Like Mike se întâlnesc din nou cu publicul din România vara aceasta la Neversea, între 7 și 10 iulie, la Constanța, pe The Island of Dreams.

După doi ani de pandemie, Dimitri Vegas and Like Mike arată cât de creativi sunt, dincolo de domeniul muzical. Perioada pandemiei a fost una în care cei doi s-au reapropiat de familie și s-au ocupat mai mult de ceea ce îi pasionează dincolo de muzică. Like

Mike și-a dezvoltat abilitățile în bucătărie, fiind pasionat de gătit, iar Dimitri Vegas s-a concentrat pe proiectele lui cinematografice sau a lucrat la benzi desenate.

Dimitri Vegas and Like Mike combină muzica cu filmele și jocurile video

În 2020, cei doi și-au lansat agenția Smash Universe care îmbină proiecte creative din zona muzicală, lifestyle și gaming, iar în 2021 au început o colaborare cu un studio de jocuri video care a creat două personaje dupa asemănarea lor în jocul pentru mobil

"Garena Free Fire”. Dimitri Vegas este extrem de pasionat de benzi desenate, e un mare fan al seriei Spider Man și are o colecție impresionantă de benzi desenate în reședința sa. A început să lucreze la propria bandă desenată numită Alien Samurai Dino Warriors, pentru care colaborează împreună cu unii dintre cei mai talentați artiști graficieni care au făcut seriile Back to The Future sau Dark Knight Trilogy.

Dimitri Vegas a apărut și în ultimul film Rambo și în Man in Black. El apare și în noul film Jurassic World: Dominion, care va avea premiera în luna iunie, în Statele Unite. Este extrem de pasionat de industria cinematografică, a început să scrie propriile scenarii și crede că acesta este doar începutul.

Ce ritual au Dimitri Vegas and Like Mike înainte și după concerte?

Pentru că programul încărcat al concertelor nu le permite foarte mult timp pentru relaxare, Dimitri Vegas și Like Mike și-au creat mici ritualuri înainte și după concerte. Le place să se relaxeze împreună cu prietenii, să mănânce mâncare bună și să se distreze.

De pe lista lor de cerințe nu lipsesc sesiunile de masaj de câte 90 de minute sau sesiunile de gaming. Cei doi frați cer ca în camera lor de relaxare, înainte de concert, să aibă console Playstation sau Xbox pe care să joace FIFA sau Mortal Kombat, joc în care cei doi au propriile personaje. Sunt pasionați de mâncare grecească, italiană sau franțuzească. Sunt mari fani pizza, sushi sau fructe de mare proaspete, însa și preparatele locale sunt nelipsite din meniul lor. Respectă de fiecare dată cultura locului, de aceea apar mereu pe scenă fluturând drapeluri și mixând piese din folclorul fiecărei țări.

Despre Dimitri Vegas and Like Mike

Cei doi frați belgieni Dimitri Vegas & Like Mike, pe numele lor reale Dimitri Thivaios and Michael Thivaios, au fost pe locul 1 in topul DJ Mag în 2015 și 2019 și pe locul 2 în 2014, 2016, 2017, 2018 și 2020. În 2022 cei doi au o avere de 15.5 milioane de dolari.