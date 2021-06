Mai mulți beneficiari ai programului Casa Verde riscă să piardă finanțarea. Cum s-a ajuns în această situație

Apar piedici în programul Casa Verde, destinat românilor care vor să își pună panouri fotovoltaice.

Administratorii mai multor societăți care se ocupă de aceste instalații susțin că planurile le sunt încurcate de compania de distribuţie a curentului, care întârzie să monteze nişte contoare, fără de care nu poate fi predată lucrarea.

În aceste condiții, reprezentanții firmelor implicate, dar și beneficiarii riscă să fie buni de plată.

Administratorii unor societăți implicate în programul Casa Verde spun că au depus cereri de instalare a contoarelor cu mult timp în urmă, iar angajații societății de distribuție a energiei electrice au promis că totul se va rezolva. Însă termenul de predare a sistemelor fotovoltaice se apropie, iar aparatele se lasă așteptate.

Constantin Lungeanu, administrator firmă instalatoare: "La 10 montări am făcut și recepția, la următoarele 10 nu ne-au montat contoarele inteligente cu dublu sens. Dacă până în momentul expirării contractului de finanțare nu am finalizat recepția, montajul, certificatul de racordare și încărcate în aplicația informatică îmi expiră finanțarea de 20.000 pentru fiecare beneficiar".

Cum reprezentanții acestor firme au împrumutat bani de la bănci pentru a se implica în proiect, acum spun că sunt disperați și se gândesc la măsuri extreme - pentru a reduce din eventualele pierderi la care se așteaptă dacă nu finalizează lucrările.

Ce spun firmele de distribuție a energiei electrice

George Dandiș, administrator firmă instalatoare: "Noi o să ne demontăm panourile și o să le luăm înapoi acasă. Va trebui să le vindem second hand”.

Și beneficiarii programului spun că lucrurile bat pasul pe loc, iar unii riscă să fie nevoiți să acopere toate cheltuielile.

”Claudiu Gheorghe, beneficiar Casa Verde: Riscăm să pierdem finanțarea și soarele pe care-l pierdem peste vară.

Reporter: Ce aveți de gând să faceți dacă sunteți în situația să pierdeți această finanțare?

Claudiu Gheorghe: Vom da în judecată instituția".

Mirela Axente, beneficiar Casa Verde: "Am făcut o plângere la ANRE, inclusiv la APM pentru că am înțeles că proiectul trebuie să se finalizeze până la sfârșitul lunii iunie, iar iată că ne aflăm în iunie și nu e finalizat. Riscul este să fim buni de plată cu acea subvenție de 20.000 de lei, s-o plătim noi".

Reprezentanții societății de distribuție a energiei electrice recunosc faptul că există întârzieri. Dar spun că s-a ajuns aici pentru că dosarele nu sunt întocmite așa cum ar trebui.

Aceste dispozitive pot fi cumpărate și instalate doar de o companie de profil, așa că oamenii nu pot rezolva de unii singuri problema apărută.