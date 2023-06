Lunea, tu alegi ce vezi la PRO CINEMA!

Lunea... toată lumea e pe filmul tău! Vara aceasta, PRO CINEMA vine cu o nouă campanie pentru toți iubitorii de filme! Începând din 19 iunie, timp de zece săptămânini, telespectatorii pot alege ce filme vor să vadă la TV.

Telespectatorii pot vota filmele pe care vor să le urmărească vara aceasta, la PRO CINEMA, în fiecare luni, de la 20:30. Tot ce trebuie să facă este să scaneze codul QR care va apărea pe ecranul televizorului sau pot intra direct pe platforma: procinema.ro/alegefilmul. Pe 26 iunie va fi difuzat primul film ales de către urmăritori.

Publicul va putea opta, în prima săptămână, pentru una dintre cele trei pelicule: The saint – Sfântul, un film de acțiune - aventură care îi are în rolurile principale pe Val Kilmer și Elisabeth Shue; Anger management – Al naibii tratament, o comedie care are la bază povestea dintre un terapeut și pacientul său, personaje interpretate de către Jack Nicholson și Adam Sandler și Captain Phillips – Căpitanul Phillips, un thriller în care Tom Hanks este protagonist.

Producția care va primi cele mai multe voturi se va vedea pe 26 iunie, de la 20:30, pe PRO CINEMA.

Cei care vor alege filmul câștigător intră automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 50 de abonamente VOYO valabile pentru o lună. Cei de acasă pot vota în fiecare săptămână, până pe 28 august, una dintre cele trei propuneri de filme disponibile pe site – mai multe informații în regulament.

Alege filmul de luni, la PRO CINEMA!

