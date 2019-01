Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, Oscarul va avea loc fără un prezentator oficial

Potrivit unor surse citate de eonline.com, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, gala Oscarurilor va avea loc fără un prezentator oficial.

Actorul american de comedie a fost invitat miercuri la emisiunea ''Good Morning America'' unde a vorbit despre controversata temă legată de prezentarea celei de-a 91-a ceremonii de decernare a premiilor Academiei Americane de Film, conform Agerpres.

''Vreau ca toată lumea să ştie că am terminat cu asta", i-a spus Hart coprezentatorului emisiunii, Michael Strahan. "Este o decizie pe care am luat-o personal şi nu vreau să mai discut despre ea'', a adăugat el.

Decizia sa a fost cu atât mai grea cu cât Hart se află turneu de promovare a celui mai recent film, ''The Upside'', în care joacă alături de Bryan Cranston.

Hart a fost anunţat la 4 decembrie drept gazdă a ceremoniei Oscarurilor din 2019, numirea sa fiind însă urmată la scurt timp de un val de critici provocate de unele comentarii făcute de acesta pe Twitter cu ani în urmă la adresa persoanelor LGBT.

Două zile mai târziu, actorul a decis să renunţe să fie gazda galei din luna februarie. ''Am ales să renunţ să fiu gazda Oscarurilor de anul acesta... deoarece nu doresc să creez o diversiune într-o noapte care ar trebui celebrată de atât mulţi artişti extrem de talentaţi. Îmi cer scuze sincer faţă de toată comunitatea LGBT pentru remarcile mele insensibile din trecut", a justificat Hart pe Twitter.

În săptămânile care au urmat, Kevin Hart a continuat să se apere în faţa criticilor şi a insistat că şi-a cerut anterior scuze faţă de comunitatea LGBT pentru glumele şi mesajele publicate pe Twitter.

