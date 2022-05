Informații despre calitatea aerului din România sunt disponibile, în timp real, pe ȘtirilePROTV.ro!

StirilePROTV

Poluarea aerului devine o problemă din ce în ce mai gravă, ajungând o adevărată amenințare globală. Pe lângă cele mai importante știri ale zilei, utilizatorii site-ului ȘtirilePROTV.ro pot urmări acum și harta interactivă a calității aerului din România.

Noua funcție prezentă este disponibilă pe site cu ajutorul platformei Airly.

Airly oferă date precise și ultra-locale despre calitatea aerului, sistemul avertizează în timp real și cu mare acuratețe gradul de poluare a aerului din întreaga lume. Astfel, toți utilizatorii site-ului ȘtirilePROTV.ro pot face alegeri inspirate în cadrul activităților de zi cu zi, beneficiind de un mediu sănătos și un aer cât se poate de curat. Informațiile furnizate de Airly sunt obținute prin intermediul algoritmilor săi bazați pe inteligență artificială, aceștia prezic nivelul de poluare al aerului pentru 24 de ore, având o acuratețe de 95%.

Prin intermediul parteneriatului cu PRO TV, harta interactivă Airly este disponibilă pe https://vremea.stirileprotv.ro/aer, unde fiecare poate urmări evoluția calității aerului din România, în timp real. „Sunt bucuros să anunț oficial semnarea parteneriatului dintre site-ul ȘtirilePROTV.ro și Airly, platformă online în ceea ce privește monitorizarea și transmiterea în timp util a informațiilor legate de calitatea aerului din mediul înconjurător. Acest parteneriat reprezintă nu doar o nouă confirmare a spiritului inovativ al PRO TV, în ceea ce privește oportunitățile oferite de mediul online, ci și o dovadă în plus a importanței pe care calitatea mediului înconjurător o are în politica de dezvoltare a companiei și în relația ei cu zecile de milioane de cititori si parteneri”, a declarat Andrei Bereandă, Head of Digital PRO TV.

Începând de acum, toți locuitorii de pe teritoriul României pot fi la curent cu nivelul de poluare din regiunile în care locuiesc sau din locurile în care urmează să ajungă, la doar un click distanță, pe ȘtirilePROTV.ro.