Incendiu puternic într-un bloc din Oradea. Focul a pornit dintr-un apartament și a cuprins tot acoperișul

Un incendiu a izbucnit joi dimineața într-un bloc din Oradea, într-un un apartament de la etajul patru al imobilului.

Flăcările s-au extins în doar câteva minute la tot acoperișul. Pompierii au intervenit de urgență și zeci de locatari au fost evacuați în grabă. Cauza incediului nu a fost deocamdată stabilită.

Alarma a fost dată puțin înainte de ora 10 dimineața. Un locatar a văzut ieșind fum de la etajul patru al blocului și a sunat la 112. În câteva minute, focul s-a extins de la balconul apartamentului la acoperiș.

Pompierii au evacuat, imediat, zeci de locatari din bloc. Între timp, flacările au cuprins tot acoperișul.

Locatară: „Foarte repede s-a extins la acoperiș. Au venit pompierii și ne-au scos afară, să îi lăsăm să-și facă treaba.”

Un locatar a suferit un atac de panică.

Locatar: „M-o anunțat băiatul, că el era acasă și am venit repede. Deja era o mașină de pompieri pe partea aia. Și până o venit celelalte mașini, s-o extins focul dincoace. Or fost rapizi, băieții, dar, no, io am intrat în panică, nu mai.."

Peste zece mașini de pompieri, SMURD și poliție au fost mobilizate la fața locului.

Lt.col. Cilic Alexandru, prim-adj. ISU Crișana: „Am mobilizat operativ, la locul intervenției, 5 autospeciale de lucru cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție la înălțime, un echipaj de terapie intensivă mobilă. Primul echipaj sosit la locul intervenției, a procedat la evacuarea locatarilor din bloc. "

Pagubele urmează să fie stabilite după ce oamenii vor putea intra, din nou, la apartamente.