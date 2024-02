Cum arată uriașa icoană în mozaic „Pantocrator”, montată la Catedrala Mântuirii Neamului. Are 150 de metri pătrați

Chipul lui Isus va fi montat pe bolta turlei mari și are o dimensiune impresionantă: 150 de metri pătrați.

Este o operă de artă valoroasă, spun creatorii, realizată din piese de mozaic. Icoana va atrage toate privirile credincioșilor. Icoana „Pantrocrator” este o lucrare uriașă, cu un diametru de 12 metri.

Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură de la Catedrala Națională: „Săptămână trecută am făcut premontajul, am ansamblat-o, am pus toate elementele cap la cap în așa fel încât am putut avea o imagine de ansamblu cu toată incoana inclusiv cu scrisul, cu curcubeul care se face tradițional în jurul icoanei. Sperăm ca până la finalul săptămânii să avem icoana în întregime montată, dacă totul merge bine. Săptămâna trecuta am făcut și traseele, axul central, am trasat locul în care vine fiecare bucată. Proiectul l-am făcut în urmă cu aproximativ cinci ani, dar nu a fost momentul potrivit să începem pentru că nu era schela montată. Cu o deosebită atenție, inclusiv pentru chipul mântuitorului care a durat șase luni”.

Pentru icoană au fost folosite 2.400 de kilograme de piese de mozaic, aduse din Italia. Acum, bucăți mari din icoană sunt aplicate pe cupola catedralei.

Realizarea unui metru pătrat de mozaic presupune îmbinarea a aproximativ 10.000 pietricele, aplicate cu un adeziv special pe bază de ciment.

După ce se îmbină piesele de mozaic în atelier, icoanele iau forma completă în momentul în care sunt aplicate pe pereții catedralei. 25.000 de metri pătrați de pereți, vor fi în totalitate îmbracați în mozaic și foiță de aur. Până acum s-a realizat o suprafață de aproximativ 3.000 metri pătrați de mozaic, în sectorul cel mai dificil. 120 de specialiști și pictori se ocupă doar de mozaic, iar 300 de sfinți au fost sau vor fi bătuți în piatră și suflați în aur, la fel și peste 100 de scene biblice.

Pictorii speră ca schela din mijlocul catedralei să fie demontată până la finalul anului pentru ca icoană Pantocrator să poată fi admirată în toată splendoarea ei.

07-02-2024