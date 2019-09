I-a spus soției sale să-și închidă ochii pentru o surpriză: „Am țipat și am negat că este adevărat”

Un bărbat din Marea Britanie a fost acuzat pentru tentativă de omor, după ce și-a înjunghiat soția.

Potrivit autorităților, Shaun May i-ar fi spus soției sale să închidă ochii și să aștepte pentru o surpriză. Acesta a numărat până la 10, după care a înjunghiat-o pe femeie în gât, informează The Sun.

„Mi-a spus să mă întind pe spate, ceea ce am și făcut. Mi-a acoperit ochii. Am crezut că e un prosop. După aceea, el a început să numere descescător de la 10. Mă enervase. Nu ajunsese la 0. I-am spus că sper să fie un cățel, pentru că am vorbit că ne doream. La scurt timp a devenit tăcut și dintr-o dată am simțit o presiune pe umărul meu. Am țipat și am negat că e real, dar el mi- confirmat că este”, a povestit femeia.

Husband 'told his wife to cover her eyes for a surprise, counted down from ten then stabbed her in throat' https://t.co/sZiirLvLbQ — The Sun (@TheSun) September 5, 2019



Femeia a mai adăugat că după ce a înjunghiat-o, el a apărut în cameră cu două cuțite în mână, spunând că se va sinucide.

Citește și Femeie înjunghiată de soț, după ce au băut alcool împreună

Bărbatul a dus-o pe soția sa la spital, unde ea a povestit personalului că s-a rănit singură. La scurt timp, una dintre asistente a anunțat poliția, după ce și-a dat seama că femeia a fost înjunghiată.

May ar fi recunoscut că a intenționat s-o rănească, dar a negat că ar fi omorât-o. El își va primi sentința în octombrie.