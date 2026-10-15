Pe 15 octombrie, Pluton revine la mișcarea directă în Vărsător, favorizând rezolvarea unor situații și luarea unor hotărâri legate de proiectele pe termen lung.

Pe 20 octombrie, aspectul tensionat dintre Venus retrogradă și Pluton poate aduce în discuție probleme legate de bani, relații și nevoia de control.

Odată cu intrarea Soarelui în Scorpion, pe 23 octombrie, și începutul retrogradării lui Mercur în același semn, pe 24 octombrie, atenția se îndreaptă spre banii la comun, investiții și socoteli financiare rămase nerezolvate.

Pe 25 octombrie, Venus retrogradă revine în Balanță, aducând o perioadă de reevaluare a parteneriatelor, a relațiilor și a modului în care interacționăm cu cei din jur.

Perioada se încheie cu Luna Plină în Taur, pe 26 octombrie, care pune accent pe stabilitatea financiară și pe rezultatele eforturilor depuse până acum.

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, a doua jumătate a lunii pune accent pe relațiile de cuplu, parteneriate și responsabilitățile împărțite cu alte persoane.

Pe 15 octombrie, aspectul favorabil dintre Soare și Jupiter susține proiectele creative și activitățile care le aduc bucurie. În aceeași zi, revenirea lui Pluton la mișcarea directă readuce în atenție planurile de viitor și prieteniile, ajutându-i să decidă în ce proiecte merită să mai investească timp și energie.

În jurul datei de 20 octombrie, pot apărea discuții despre bani sau despre limitele dintr-o relație. Intrarea Soarelui în Scorpion, pe 23 octombrie, și retrogradarea lui Mercur, pe 24 octombrie, pun accent pe resursele comune și pe înțelegerile financiare care necesită revizuire.

Pe 25 octombrie, Venus retrogradă revine în Balanță, aducând o perioadă importantă de reevaluare a relației de cuplu, a unei asocieri sau a modului în care interacționează cu partenerul de cuplu sau din sfera profesională.

Luna Plină în Taur, din 26 octombrie, aduce răspunsuri legate de venituri și cheltuieli, ajutându-i pe nativi să înțeleagă mai bine ce anume le oferă siguranță materială.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, perioada anunță schimbări în plan profesional și în relațiile de cuplu. Aspectul armonios dintre Soare și Jupiter, din 15 octombrie, susține echilibrul dintre carieră și familie, oferindu-le nativilor sprijin pentru un plan important.

Tot pe 15 octombrie, revenirea lui Pluton la mișcarea directă pune accent pe locul de muncă și statutul profesional, favorizând deciziile legate de viitor.

Începând cu 23 octombrie, relațiile și parteneriatele devin prioritare. Retrogradarea lui Mercur, din 24 octombrie, poate readuce în discuție contracte, promisiuni nerespectate sau neînțelegeri mai vechi.

Totodată, Venus revine în Balanță pe 25 octombrie, îndreptând atenția spre punerea în ordine a programului zilnic sau rediscutarea unor oferte.

Luna Plină în propriul semn, din 26 octombrie, marchează un moment decisiv pentru planurile personale, imagine și nevoia de stabilitate a Taurilor.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, a doua jumătate a lunii favorizează planurile de dezvoltare profesională, studiile și proiectele care presupun extinderea orizonturilor.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter susține negocierile și prezentarea ideilor în fața persoanelor care îi pot sprijini.

Revenirea lui Pluton la mișcarea directă, pe 15 octombrie, activează sectorul studiilor superioare, călătoriilor și convingerilor personale, îndemnându-i să își clarifice direcția.

După 23 octombrie, atenția se îndreaptă spre muncă și organizarea activităților zilnice. Retrogradarea lui Mercur poate aduce modificări de program, discuții reluate sau sarcini care necesită verificări suplimentare.

Venus retrogradă revine în Balanță pe 25 octombrie, favorizând reluarea unor proiecte creative. Luna Plină în Taur, din 26 octombrie, le amintește Gemenilor că au nevoie de o pauză pentru odihnă și refacere.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, perioada aduce preocupări legate de resursele comune, investiții și relații. Pe 15 octombrie, aspectul favorabil dintre Soare și Jupiter poate facilita obținerea unui sprijin financiar sau găsirea unei soluții practice pentru o problemă materială.

Revenirea lui Pluton la mișcarea directă, pe 15 octombrie, readuce în prim-plan resursele împărțite cu alte persoane și favorizează hotărârile privind datoriile, creditele sau obligațiile comune.

După intrarea Soarelui în Scorpion, pe 23 octombrie, proiectele personale capătă mai multă importanță. Retrogradarea lui Mercur poate readuce în discuție o chestiune legată de copii sau un plan amânat.

Venus retrogradă revine în Balanță pe 25 octombrie, îndreptând atenția spre organizarea casei și relațiile de familie, iar Luna Plină în Taur, din 26 octombrie, aduce în prim-plan cercul de apropiați și planurile de viitor, ajutându-i pe nativi să vadă ce relații de prietenie sau profesionale merită păstrate.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, a doua jumătate a lunii pune accent pe asocieri, parteneriate și echilibrul dintre viața personală și îndatoririle profesionale.

Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter favorizează afirmarea personală, negocierile și obținerea unor rezultate concrete.

Revenirea lui Pluton la mișcarea directă, pe 15 octombrie, pune accent pe parteneriate, unde anumite relații pot trece prin schimbări importante.

Începând cu 23 octombrie, atenția se mută spre familie și locuință. Retrogradarea lui Mercur poate readuce în discuție acte, reparații sau planuri casnice care necesită revizuire.

Venus retrogradă revine în Balanță pe 25 octombrie, favorizând reluarea unor negocieri, iar Luna Plină în Taur, din 26 octombrie, marchează un moment important în carieră, printr-o decizie profesională, o schimbare a responsabilităților sau o nouă direcție profesională.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, perioada aduce ocazia de a-și reorganiza activitatea profesională și de a clarifica anumite aspecte financiare.

Pe 15 octombrie, aspectul favorabil dintre Soare și Jupiter susține mediul de lucru, putând readuce în atenție o ofertă profesională, o schimbare benefică în modul de desfășurare a sarcinilor sau rezolvarea unor chestiuni birocratice restante.

Revenirea lui Pluton la mișcarea directă, pe 15 octombrie, pune accent pe rutină și sănătate, determinându-i pe nativi să renunțe la obiceiurile care le consumă energia.

După 23 octombrie, comunicarea, deplasările și relațiile cu persoanele din anturajul apropiat devin mai importante. Retrogradarea lui Mercur poate aduce întârzieri în discuții, necesitatea de a corecta documente sau reluarea unor negocieri.

Venus retrogradă revine în Balanță pe 25 octombrie, readucând în atenție veniturile și cheltuielile.

Perioada se încheie cu Luna Plină în Taur, din 26 octombrie, care marchează finalizarea unor demersuri birocratice, a unor cursuri de pregătire profesională sau a unui proiect important care le-a schimbat direcția.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, a doua jumătate a lunii aduce schimbări de perspectivă în proiectele de viitor și în relațiile personale.

Pe 15 octombrie, contextul astrologic le este deosebit de favorabil. Aspectul armonios dintre Soare și Jupiter susține colaborările și atrage sprijinul unor persoane influente, în timp ce revenirea lui Pluton la mișcarea directă le activează zona creativității, încurajându-i să își exprime mai deschis viziunea și dorințele.

Acest elan poate fi însă testat în jurul datei de 20 octombrie, când aspectul tensionat dintre Venus retrogradă și Pluton scoate la iveală nemulțumiri legate de atașamente, nevoia de control sau resurse financiare. De altfel, latura materială devine o prioritate odată cu intrarea Soarelui în Scorpion, pe 23 octombrie, tranzit care mută accentul pe bugetul personal și pregătește terenul pentru Luna Plină în Taur din 26 octombrie. Aceasta din urmă aduce concluzii importante și decizii clare în privința banilor la comun, investițiilor sau obligațiilor financiare.

În paralel, pe plan personal, revenirea lui Venus în propriul semn, pe 25 octombrie, marchează un moment de introspecție, oferindu-le nativilor ocazia de a-și reevalua imaginea, nevoile și prioritățile.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, a doua jumătate a lunii aduce o dinamică importantă pe axa carieră-familie, dar și clarificări majore în plan relațional.

Începutul perioadei favorizează consolidarea statutului. Pe 15 octombrie, aspectul favorabil dintre Soare și Jupiter susține evoluția profesională și poziția la locul de muncă, în timp ce revenirea lui Pluton, guvernatorul lor, la mișcarea directă facilitează deciziile legate de locuință și asumarea responsabilităților familiale.

Începând cu 23 octombrie, odată cu intrarea Soarelui în zodia lor, Scorpionii intră într-o etapă de vitalitate în care își pot afirma mai ferm intențiile. Totuși, acest elan necesită adaptare, deoarece retrogradarea lui Mercur în propriul semn impune prudență în comunicare și favorizează revizuirea unor decizii recente, mai degrabă decât lansarea unora noi.

Acest proces de analiză personală culminează cu Luna Plină în Taur din 26 octombrie, care activează sectorul parteneriatelor. Momentul aduce concluzii într-o relație de cuplu, într-o negociere sau într-o colaborare profesională, clarificând direcția în care se îndreaptă aceste legături.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, a doua jumătate a lunii debutează cu un avânt în comunicare și proiecte de dezvoltare, urmat de o nevoie de introspecție și reorganizare.

Primele zile ale perioadei sunt dinamice. Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter le susține planurile de extindere și favorizează alianțele cu persoane care le împărtășesc viziunea. În completare, revenirea lui Pluton la mișcarea directă activează sectorul negocierilor, oferindu-le putere de convingere și determinare în susținerea propriilor idei.

Începând cu 23 octombrie, energia se schimbă semnificativ. Odată cu intrarea Soarelui în Scorpion, atenția nativilor se îndreaptă spre odihnă, retragere și chestiuni care necesită discreție. În acest context de interiorizare, retrogradarea lui Mercur se dovedește utilă pentru reluarea unui proiect abandonat sau clarificarea unei probleme lăsate nerezolvate în trecut.

Spre finalul lunii, deciziile practice trec în prim-plan. Revenirea lui Venus în Balanță, pe 25 octombrie, declanșează o reevaluare a relațiilor cu prietenii și a colaborărilor. Imediat după, Luna Plină în Taur din 26 octombrie aduce rezultate la locul de muncă, marcând un moment de bilanț care le poate impune reorganizarea programului zilnic și mai multă atenție acordată sănătății.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, a doua jumătate a lunii aduce în prim-plan preocupări legate de stabilitatea materială, urmate de reevaluări ale proiectelor de viitor și ale statutului profesional.

Primele zile pun accentul pe bani și resurse. Pe 15 octombrie, aspectul favorabil dintre Soare și Jupiter facilitează găsirea unor soluții financiare sau obținerea unei finanțări pentru un plan important. Această tendință este susținută de revenirea lui Pluton la mișcarea directă, un context care încurajează consolidarea independenței financiare și creșterea veniturilor.

Începând cu 23 octombrie, dinamica se schimbă, iar proiectele de echipă și relațiile de prietenie ies în evidență. Totuși, ritmul devine mai precaut, deoarece retrogradarea lui Mercur în acest sector poate readuce în atenție discuții mai vechi în cadrul unui grup sau poate impune modificarea termenilor pentru un proiect de viitor.

Spre finalul perioadei, atenția se îndreaptă către carieră și afirmare. Revenirea lui Venus în Balanță, pe 25 octombrie, impune o analiză atentă a imaginii și a obiectivelor profesionale.

Imediat după, Luna Plină în Taur din 26 octombrie marchează încheierea unei etape importante, aducând decizii și rezultate în viața sentimentală, într-un demers creativ sau în relația cu copiii.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, a doua jumătate a lunii aduce transformări la nivel personal, alături de schimbări de direcție în plan profesional și familial.

Primele zile favorizează consolidarea alianțelor. Pe 15 octombrie, aspectul armonios dintre Soare și Jupiter susține colaborările și facilitează sprijinul venit din partea asociaților. Imediat după, revenirea lui Pluton la mișcarea directă în propriul semn marchează un moment de cotitură. Acest context astrologic le oferă claritatea necesară pentru a-și reevalua prioritățile, a-și impune limite mai ferme și a-și redefini direcția de mers.

Începând cu 23 octombrie, atenția se mută pe ascensiunea socială, cariera și expunerea profesională devenind prioritare. Totuși, avântul în acest sector trebuie temperat, deoarece retrogradarea lui Mercur poate aduce întârzieri în negocierile cu superiorii, amânări ale unor proiecte sau necesitatea de a revizui un plan de afaceri.

Revenirea lui Venus în Balanță, pe 25 octombrie, declanșează o etapă de analiză a unor planuri privind pregătirea profesională, a unor convingeri sau a unor chestiuni birocratice.

Luna se încheie cu decizii de natură domestică. Astfel, Luna Plină în Taur din 26 octombrie aduce o concluzie importantă în relația cu familia, ajutându-i pe nativi să clarifice o problemă legată de viața de familie sau de administrarea unor imobile.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, a doua jumătate a lunii aduce claritate în rutina zilnică, o reorganizare interioară și reevaluarea direcției profesionale.

Pe 15 octombrie, aspectul favorabil dintre Soare și Jupiter susține demersurile profesionale, ajutându-i să-și gestioneze eficient timpul și sarcinile. În paralel, revenirea lui Pluton la mișcarea directă îi încurajează să lase în urmă atașamentele și obiceiurile care le consumă energia.

Din 23 octombrie, intrarea Soarelui în Scorpion le îndreaptă atenția spre călătorii, schimburi de experiență profesională și rezolvarea unor chestiuni birocratice. Totuși, retrogradarea lui Mercur impune revizuiri, fiind un moment oportun pentru refacerea unor documente oficiale sau reconfigurarea unor deplasări amânate.

Spre finalul lunii, finanțele revin în prim-plan. Revenirea lui Venus în Balanță, pe 25 octombrie, cere o analiză atentă a resurselor gestionate la comun.

Perioada se încheie cu Luna Plină în Taur din 26 octombrie, care aduce rezultate în zona comunicării, finalizând acte, contracte, negocieri sau tranzacții.