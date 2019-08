Gestul nepotrivit făcut de o soacră, care a înfuriat-o pe noră. Ce cadou i-a trimis

Tânăra a postat pe Reddit poza cu verigheta pe care ea i-a cumpărat-o soțului ei și cea cumpărată de mama lui, informează The Sun.

„Înainte să ne căsătorim, soacra mea a vrut să vadă verighetele pe care le-am ales. Eram amândoi entuziasmați să i le arătăm”, a spus femeia. Cu toatea astea, soacra ei nu a fost încântată de inele și a decis să-i cumpere fiului ei alta.

„Acum câteva săptămâni, l-a întrebat pe soțul meu ce mărime poartă la inel. Acasă m-am trezit cu un pachet care era pentru soțul meu și amândoi ne-am întrebat ce ar putea fi, pentru că nu comandase nimic”, a mai adăugat ea.

