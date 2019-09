Gestul făcut de un tânăr în timpul unei transmisii live: "A fost stânjenitor"

Sara Rivest se afla în mijlocul unei relatări live despre un festival de muzică, în momentul în care în spatele ei apare un bărbat, după care un alt tânăr trece prin fața camerei, iar după doar câteva secunde primul bărbat a venit la ea și a încercat să o sărute pe obraz, spre surprinderea acesteia.

"Ok, asta nu a fost potrivit", spune Sara Rivest în timpul transmisiei, care apoi a postat pe Twitter un mesaj ce însoțește înregistrarea.

Hey mister, here’s your 3 seconds of fame. How about you not touch me? Thanks!! pic.twitter.com/5O44fu4i7y