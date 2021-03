Gemeni născuți la cinci zile distanță unul de celălalt. Cum a fost posibil

Sunt gemeni, dar s-au născut la 5 zile distanță unul de celălalt. Situația inedită a avut loc într-o maternitate din Minnesota.

Primăvara a adus o porție dublă de fericire pentru această mămică. Femeia trebuia să nască în luna mai, dar travaliul i s-a declanșat mai devreme. A ajuns de urgență la spital, și în scurt timp a adus pe lume o fetiță. Totul s-a întâmplat atât de repede încât tatăl, prins cu treburi, a ratat momentul.

Chris Perry, tatăl: „M-a sunat asistenta. Am intrebat-o dacă e totul ok și mi-a spus:"Felicitări! Soția ta tocmai a născut-o pe Olive."

Frățiorul ei nu a fost la fel de grăbit să vadă lumina zilei.

Kevin Wallevand: „După nașterea micuței Olive, mama, tatăl și asistentele l-au așteptat și pe bebelușul Ashton, dar a intervenit o problemă: el nu a vrut să iasă."

Citește și Două gemene identice care s-au căsătorit cu gemeni identici sunt însărcinate în același timp

Heather Perry, mama: „Dr. Dangerfield mi-a spus că al doilea bebeluș nu o să iasă prea curând și mi-a spus că tot ce putem să facem e să așteptăm. Și-a încrucișat brațele și am zis "ok, vom aștepta". Și am tot așteptat... "

Medicii au cântărit opțunile și au decis că ar fi mai bine să nu forțeze lucrurile. După 5 zile însă, și băiețelul a fost pregătit să vină pe lume. El s-a născut la început de martie, iar surioara lui la sfârșit de februarie.... cu alte cuvinte, gemenii își vor serba zilele de naștere în luni diferite. Astfel de cazuri sunt extrem de rare.

Chris Perry, tatăl: „Am căutat pe Google care este recordul pentru cea mai mare perioadă de timp la nașterea unor gemeni și am aflat că e de 87 de zile. M-am gândit că poate doborâm acest record. "

Copilașii cântaresc puțin sub un kilogram fiecare și vor mai petrece o perioadă în incubatoare până când vor ajunge acasă, la sora lor mai mare.