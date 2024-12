Fugarul ucrainean care căzuse într-o râpă în Munții Maramureșului a povestit cum a fost ținut în viață de pisica lui, Persik

Salvamontiștii de la noi i-au găsit înghețați și speriați într-o râpă, după ce au mers opt zile. Aceștia spun, că cel mai probabil, tânărul nu ar fi supraviețuit, dacă nu ar fi avut motanul cu el.

Vladislav Duda a pornit din Ucraina, din orașul Bucea, pe 28 noiembrie. Joi noapte, s-a pierdut în Munții Maramureșului. Ajunsese la o altitudine de aproximativ 1.800 de metri, prin zăpadă și viscol, când a alunecat într-o râpă împreună cu companionul lui, Persik, un pisoi portocaliu de 4 luni.

Dan Benga, șef Salvamont MM: „A fost zăpada foarte mare, îți intrau picioarele și nu mai puteai să te deplasezi. A fost o misiune foarte grea. Sigur pisica l-a ținut în viață. El a fost încalțat cu cizme de gumă și pungi în loc de ciorapi”.

23 de ore a durat până când salvamontiștii au reușit să îi aducă pe cei doi teferi jos. Tânărul a mărturisit că nu și-a lăsat motanul în urmă de teamă că nu va supraviețui acasă.

Vladislav Duda, jurnalist Ucraina: „Era abrupt și am căzut și nu am mai putut continua drumul. Am ținut pisoiul în brațe și m-am încălzit. Unde locuiesc nu era căldură și am decis să iau motanul, pentru că dacă îl lăsam nu supraviețuia. Am avut mâncare pentru el pentru 4 zile, mi-am calculat ca durează 3 zile să trec din Ucraina în România”.

Cei doi s-au pus repede pe picioare. De pisoi s-a îngrijit unul dintre salvamontiști, care este și medic veterinar.

Mihai Mulea, medic veterinar: „L-am deparazitat, i-am pus microcip, pașaport și va putea să-l însoțească pe Vladislav în noua lui viață. S-au ajutat unul pe altul, dacă nu erau împreună, era ultima lui noapte, în mod cert”.

Impresionați de călătoria dramatică a lui Vladislav și Persik, salvamontiștii au strâns câțiva bani pentru ei. Deocamdată, cei doi sunt găzduiți de o asociație din Baia Mare.

