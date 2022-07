Fragedo, brand certificat Marca Etică, lansează o nouă campanie de comunicare: de la familia noastră, pentru familia ta

Făcând totul după reguli, de la produs la comunicare onestă, Fragedo este primul brand care, în urma evaluării Consiliului Român pentru Publicitate (RAC) va purta pe noul spot TV sigiliul Marca Etică, ce atestă respectarea principiilor etice și a bunelor practici de publicitate.

În urma analizei comunicării TRANSAVIA, Comitetul Etic al RAC a aprobat în unanimitate acordarea bonității pentru brandul Fragedo, în conformitate cu prevederile şi în spiritul Codului de practică în comunicarea comercială al Consiliului. Astfel, noul spot TV Fragedo este primul spot din România care va purta sigiliul Marcă Etică.

„RAC luptă pentru ca mesajele campaniilor de promovare să ajungă la consumatori respectând o conduită publicitară onestă și transparentă. Prin acordarea statutului de Marcă Etică, RAC își propune să protejeze și, în același timp, să educe consumatorii și publicul din România, prin validarea unei conduite publicitare oneste, transparente și decente și prin promovarea bunelor practici în comunicarea brandurilor.” Laurențiu Gheorghiu, Vicepreședinte RAC.

Prin certificarea Marca Etică se confirmă, de către experții din industrie, faptul că respectiva comunicare comercială este în acord cu prevederile şi în spiritul Codului de Practică pentru Publicitate al RAC.

”Suntem mândri să fim primul producător din România care obține certificarea Marca Etică, o recunoaștere a faptului că facem totul după reguli. Ca lider de piață, ne-am asumat să spunem ce facem și să facem ce spunem, având o conduită onestă în toate acțiunile noastre de marketing, comunicând transparent și arătând respect pentru toți cei care ne aleg la raft. Sperăm ca exemplul nostru să fie urmat și cât mai mulți jucători care își promovează produsele prin publicitate să obțină certificarea „Marca Etică” în urma evaluării experților RAC”, declară Theodora Popa, Vicepreședinte TRANSAVIA.

Noua comunicare pusă în scenă cu ajutorul regizorului austriac Sebastian Mayr, prezintă într-un mod inovativ, cu o abordare cinematografică produsele Fragedo, care, gătite cu pasiune, îi mulțumesc pe cei mai exigenți consumatori care apreciază calitatea, frăgezimea, savoarea și versatilitatea produselor.

„Pentru a surprinde versatilitatea produselor, împreună cu echipa TRANSAVIA, am imaginat o abordare dinamică, orientată spre acțiune, în timp ce am creat o experiență cinematografică pentru noua reclamă TV Fragedo. Punerea în scenă a fost o muncă frumoasă, dar și incitantă, pentru că toate filmările au fost făcute pe bune, cu produse Fragedo. Greutatea reală, consistența fermă, textura sănătoasă și aspectul foarte îngrijit al acestora ne-a surprins plăcut în timpul filmărilor, și pe mine și pe echipa noastră, dar ne-a și provocat să gasim soluții tehnice pentru filmările spectaculoase pe care le-am făcut. Am avut o experiență deosebită în platou și în timpul pregătirii spotului, și aceasta mă face să mă gândesc cu încântare la viitoarea colaborare cu TRANSAVIA”, spune regizorul spotului, Sebastian Mayr.

Puii Fragedo, crescuți natural, în ritm normal, hrăniți cu cereale din fermele proprii TRANSAVIA, sunt apreciați pentru frăgezime și savoare de cei mai exigenți consumatori, având mereu același gust și aceeași calitate, cu o valoare nutrițională superioară, indiferent în care dintre variante sunt aleși și gătiți de consumatori: pui grill, piept de pui, ciocănele, pulpe, aripioare, burgeri, cârnăciori, chiftele.

Dată publicare: 11-07-2022