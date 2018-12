Scrisoarea trimisă de o mireasă furioasă surorii sale. „Mersi că mi-ai stricat nunta”

iStock

O femeie care s-a căsătorit în urmă cu 10 ani i-a trimis surorii sale o scrisoare în care a acuzat-o că „i-a stricat nunta.”

Povestea a devenit virală după ce femeia a participat la un concurs la un radio din Irlanda, numit „Scrisoarea pe care n-ai scris-o niciodată.”

Ceea ce a deranjat-o pe femeie este că sora sa s-a logodit cu șase săptămâni înainte ca ea să se căsătorească, astfel încât atenția tuturor s-a îndreptat spre soră, informează Mirror.

„Dragă soră. Cu șase săptămâni și jumătate înainte de nuntă, mi-am petrecut timpul cu invitațiile și trimiterea acestora. Era o perioadă stresantă și a trebuit să fac multe compromisuri în ceea ce privește planurile de nuntă. Culmea, pe lângă toate astea am petrecut două zile pângând din cauza a ceva ce nu trebuia să mă facă să plâng”, a început femeia scrisoarea, cu aluzie la logodna surorii sale.

„Nu mă înțelege greșit. Mă bucuram pentru tine, mă bucuram că ai găsit pe cineva care să te facă fericită și alături de care să-ți dorești să-ți petreci tot restul vieții. Dar nu mai puteai aștepta încă șase săptămâni până să ne dai vestea? Te logodești și te căsătorești o singură dată. Iar această perioada a nunții trebuia să fie una specială pentru mine. Cu două săptămâni înainte am avut petrecerea burlăcițelor și iartă-mă dacă am fost o mireasă îngrozitoare, dar toată lumea trebuia să fie atentă la mine, nu să ți se acorde ție și logodnei tale atenție. Nu mai sunem copii. Viața nu e o competiție, așa că am decis să scriu aceste lucruri și să îți trimit scrisoarea după nuntă”, a continuat ea.

Mireasa și-a continuat scrisoarea precizând că îi pare rău surorii sale că „nu s-a putut bucura” pentru ea.

„M-a deranjat că nici tu, nici logodnicul tău nu v-ați gândit măcar o clipă ce impact va avea asupra mea. Ar fi trebuit să fie momentul meu, să sărbătorim nunta mea, iar voi mi-ați luat asta fără să vă gândiți. Amândoi aveați timp în viitor, sper ca nimeni să nu vă facă ce ne-ați făcut voi nouă. N-am vorbit cu nimeni despre cât de rănită am fost. Nu am vrut să se supere mama, tata sau băieții și să ne certăm. Așadar, dragă domnișoară de onoare, mulțumesc pentru lipsa de considerație”, a mai scris femeia.

