FOTO. O creatură veninoasă, denumită „Teroarea plutitoare”, a invadat plajele din Marea Britanie

O creatură mortală, confundată adesea cu o meduză, a apărut pe plajele din Marea Britanie, provocând avertismente din partea experților. Este vorba despre galera portugheză, pe care experții au denumit-o „teroarea plutitoare”, potrivit The Mirror.

Deși incidentele sunt extrem de rare, o înțepătură veninoasă a galerei portugheză poate ucide un om, chiar dacă creatura este deja moartă.

Vremea furtunoasă a alungat această creatură din habitatul ei oceanic, iar acum și-a făcut apariția în apele mai puțin adânci de pe coasta britanică în căutare de hrană.

Galerele portugheze au fost găsite recent eșuate pe plaja Sennen și în apropiere de Portheras Cove din Cornwall, au declarat localnicii.

Wildlife Trust a precizat că aceste creaturi sunt rar întâlnite în Marea Britanie, deși pot apărea între septembrie și decembrie, în urma unor vânturi puternice din vest.

Corpul lor purpuriu poate crește până la 4,5 metri, dar tentaculele lor asemănătoare unor panglici pot ajunge până la 4,5 metri și sunt practic invizibile.

Un purtător de cuvânt al Wildlife Trusts a declarat: „În primul rând, galera portugheză nu este o meduză. Este un hidrozoar colonial, alcătuit din mici animale individuale numite zooizi - fiecare cu o funcție specifică, de exemplu, hrănirea sau reproducerea. Nu pot trăi separat și funcționa împreună ca o singură vietate, de exemplu”.

Our seasonal visitors are back! #PortugueseManoWar admire but DO NOT TOUCH & report sightings to @mcsuk pse @CwallWildlife @YSbeachrangers @BeachcombingBB pic.twitter.com/3T1CLgwNT7