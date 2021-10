FOTO. Ce a găsit o femeie în punga de chipsuri. „M-am speriat de ce am atins”

Profimedia

O femeie din Marea Britanie a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a desfăcut o pungă de chipsuri cumpărată dintr-un popular lanț de supermarketuri din UK.

Femeia în vârstă de 30 de ani a povestit că nu a observat forma ciudată a pungii de chipsuri până când i s-a făcut poftă și a ridicat-o să o desfacă. A fost „șocată” când a văzut că înăuntru se afla un cartof întreg și un singur chips, relatează Metro.

„Am cumpărat un bax și nu am realizat că e ceva în neregulă. Lucram de acasă și eram în pauza dintre întâlniri, așa că am fugit în bucătărie să iau câte o pungă pentru mine și pentru prietenul meu”, a povestit Leah.

Bărbatul a nimerit o pungă normală cu chipsuri, însă ea a avut parte de o surpriză neplăcută.

„Am deschis-o și fără să mă uit înauntru am băgat mâna și am simțit o bilă rece și netedă. Am fost șocată - fără să realizez că este un cartof - m-am speriat de ceea ce am atins”, a mai spus ea.