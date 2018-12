Fortnite, dat în judecată de ”The Backpack Kid”. Acuzațiile aduse de puștiul de 16 ani

youtube.com

”The Backpack Kid” puștiul care a devenit cunoscut datorită unei coreografii pe care a făcut-o în timpul unei prestații a lui Katy Perry și care a devenit virală a dat în judecată Fortnite.

The Backpack Kid, al cărui nume real este Russell Horning, a dat în judecată compania Epic Games care deține jocul Fortnite pentru că i-a folosit mișcarea de dans ”Flossing” fără permisiune și fără a-l plăti, relatează Daily Mail.

Jocul video Fortnite, lansat în 2017, a fost o lovitură şi a devenit rapid extrem de popular în rândul copiiilor din lumea întreagă. A declanșat o noua dependenţă în rândul copiilor, după ce adolescenții au ajuns chiar şi la dezintoxicare după ce s-au jucat câte 12 ore pe zi.

The Backpack Kid, puștiul de 16 ani din statul american Georgia, a dat jocul în judecată prin intermediul părinților săi care susțin că nu este corect ca Fortnite să-i fure coreografia de dans. Nu este singurul care a intentat proces. Terrance Ferguson i-a acuzat pe creatorii Fortnite că i-au furat dansul Milly Rock, iar actorul Alfonso Ribeiro, care l-a interpretat pe Carlton în The Fresh Prince of Bel-Air, i-a acuzat că i-au furat celebrul dans.

