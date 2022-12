Forfota a continuat în piețe și magazine. Românii, cu lista în mână, au făcut ultimele cumpărături înainte de Căciun

A fost aglomerație și în zonele cu brazi, pentru că unii respectă tradiția și îl iau chiar înainte de Ajun.

Cele mai multe negocieri s-au ținut în zonele cu brazi de Crăciun. Mulți sperau să obțină un preț mai bun.

Cumpărător: „Am ieșit să cumpăr brad, dar întăi îmi cumpăr ce am de cumpărat și vin și la brad. Nu mâine, poimâine. Nu e tărziu. Bradul se îmbracă până în ziua de Crăciun. O să-mi iau unu cât camera de înalt”.

Cumpărător: „Am lăsat pentru aproape ultima zi bradul, suportul, văsc. A trebuit să facem spațiu, chiar dacă nu e prea mare, trebuie să ne organizăm și acasă, și am văzut că sunt”.

Un băiat a analizat cu atenție fiecare brad până l-a găsit pe cel potrivit.

Cumpărător: „Nu-l vreau anul ăsta foarte mare, ceva de genul cam cât mine, mai bogat. Avem un copil nou în familie și am zis să fie în suport, să stea bine, să nu fie niciun fel de problemă”.

Pentru că mai sunt doar două zile până la Crăciun, unii comercianți au redus prețul brazilor. Niciun brad nu costă mai mult de 79 de lei, indiferent de cât de bogat sau înalt este. Și în piețe, oamenii au făcut ultimele cumpărături: legume, fructe, și brânză.

Cumpărător: „Niște morcovi, niște albitură, vreau ceva de brad, o crăciuniță. Astăzi nu cumpăr în orice caz carne, am mai luat, acum iau așa chestiuni mai ușoare de suprafață”.

Cumpărător: „Sunt pe ultima sută de metri. Am cumpărat vâsc că așa e tradiția la noi la români, am cumpărat șorici, am găsit cu 35 de lei, șorici pârlit, e foarte bun, l-am gustat. Acasă, doamna face cozonaci, că sunt mai buni cozonacii făcuți în casă decât cei din comerț”.

Cei care și-au comandat cozonaci și prăjituri au stat la coada să le ridice. Cozi s-au format și la magazinele cu produse tradiționale romanești sau băcanii.

