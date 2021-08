Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă. Orașul pare gazda unui imens carnaval

StirilePROTV

Este atmosferă incendiară la Sibiu, acolo unde are loc Festivalul International de Teatru. Artistii și spectatorii nu dau semne de oboseala, deși au trecut 4 zile de când a început evenimentul.

Este atâta lume pe străzi încât Sibiul pare gazdă unui imens carnaval. Reprezentațiile pot fi urmărite NU doar în săli de teatru, ci și pe stradă, în biserici ori în hale industriale. Dacă nu puteți ajunge la Sibiu zilelea acestea, să știți că vă puteți bucură de spectacole și online.

Artiștii italieni au pus în scenă, cu ajutorul focului, o comedie despre seducție, pe ritmuri suave din anii 30. Bărbatul timid încearcă să-și cucerească partenera cu acrobații ușor stângace, că într-un film mut.

„E că o comedie romantică, jucată cu puținele cuvinte pe care le-am învățat în română. Pentru noi, artiștii, publicul înseamnă totul și încercăm să avem o legatură cât mai strânsă cu cei din public”, a spus Alessio Dantignana, artist.

Spectatorii apreciază și ei bogăția și amestecul cultural de la festival.

„Suntem norocoși, am venit să vedem orașul Sibiu și am găsit și festivalul, ceea ce e grozav! Am văzut paradele, cu artiști de peste tot din lume, din Rusia, Ucraina, Polinezia, e așa drăguț să vezi amestecul cultural!”, a povestit un turist străîn.

„E așa diferit față de Spania, aici tot ce ne înconjoară e minunat pentru noi! Atmosfera e grozavă, atât de grozavă!”, a adăugat un alt turist.



Nu departe de Piața Mică, într-o sală de spectacole, dansatorii spanioli combină stiluri de dans.

Iar într-un parc din centrul orașului, un artist român ne arată importantă luminii. Din reflexii și tonuri iau naștere expresii, gânduri sau chiar povești.

Publicul încearcă să bifeze cât mai multe evenimente din agenda festivalului.

„A fost foarte trist anul tecut când nu a fost nimic și anul asta în sfasit ne bucurăm că e viu orașul, e mai plin pe străzi, e mai vesel”, a spus un cuplu.



Cine vine zilele acestea la Sibiu, cu siguranță nu va regreta. Nu uitați, însă, accesul în spațiile închise e permis doar pentru cei care prezintă certificatul de vaccinare sau un test negativ PCR. La fel și la anumite spectacole în aer liber. Festivalul se încheie pe 29 august.