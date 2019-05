Fenomen astronomic rar pe cerul Berlinului. Mii de oameni au admirat priveliștea

O rară și spectaculoasă lună albăstruie a fost vizibilă în noaptea de sâmbătă spre duminică în mai multe locuri din emisfera nordică.

Spectacolul celest a fost cu adevărat reușit în Berlin, de pildă, unde mii de oameni s-au strâns lângă poarta Brandenburg să contemple cerul nopții.

O lună albastră este o lună plină "suplimentară" care se produce, când un an are de 13 ori luna plină în loc de 12 cât într-un an normal. De regulă adjectivul "albastru" este o simplă metaforă fără corespondent în culoarea reală a lunii.

Totuși, o tentă albăstruie poate apărea în anumite condiții atmosferice. De exemplu, dacă erupțiile vulcanice sau incendiile lasă în atmosferă particule de dimensiunea potrivită pentru a reflecta lumina.

