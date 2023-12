Femeia care a trăit toată viața într-un „plămân de fier” a murit din cauza unei pene de curent. Cum a ajuns într-un tub

Dianne Odell a fost diagnosticată cu poliomielită la vârsta de trei ani, a dezvoltat probleme grave de respirație și a ajuns să trăiască permanent într-un tub de metal de 2,1 metri, un aparat care crea presiune negativă și ajuta plămânii la respirație, arată LAD Bible.

În 2008, în timpul unei furtuni puternice, casa în care locuia a rămas fără curent electric. Familia avea un generator construit de tatăl ei, un veteran de război, dar acesta nu a pornit. Atunci familia a acționat manual „plămânul de fier” dar nu a fost suficient pentru a o ține în viață, iar femeia a murit la vârsta de 61 de ani. Acum opinia generală este că Dianne a fost pacienta care a supraviețuit cea mai îndelungată perioadă bolii cumplite.

Și-a petrecut întreaga sa viață în plămânul de fier de 340 de kilograme, având doar capul afară și comunicând cu vizitatorii printr-o oglindă unghiulară. Acționa un televizor folosind un mic tub de suflat și un computer activat vocal.

Deși inițial medicii i-au spus că nu va trăi mult, Dianne a absolvit liceul, a urmat cursuri la un colegiu și a scris chiar o carte pentru copii. Familia ei s-a dedicat îngrijirii sale, petrecându-și viața având grijă de ea. Nu au lăsat-o niciodată singură și nu au plecat niciodată în vacanțe.

„Am făcut tot ce am putut, dar nu am putut să o facem să respire. Dianne devenise mult mai slabă în ultimele luni și pur și simplu nu mai avea putere" a spus Will Beyer, cumnatul lui Dianne.

Sursa: LAD Bible Etichete: , , , Dată publicare: 08-12-2023 11:43