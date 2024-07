Emoții și muzică în grădina Palatului Culturii din Iași. Mii de oameni, încântați de spectacol, ciuda căldurii

Deși erau aproape 40 de grade Celsius în termometre, publicul a ignorat căldura și s-a lăsat vrăjit de muzică. Grădina din spatele Palatului Culturii din Iași a fost neîncăpătoare pentru marea de oameni dornică să se bucure de spectacol.

Femeie: „Foarte frumos, chiar dacă e cald ne bucurăm de spectacol."

Reporter: „Pentru cine filmați?”

Femeie: „Pentru mine, să am amintire. Când sunt melancolică să mă simt bine eu. Am venit de la Roman, special am venit."

Bărbat: „Extraordinar de frumos, sper să mai fie."

Femeie: „Extraordinar, nu contează temperatura, emoțiile contracarează tot."

Evenimentul are drept sursă de inspirație modelul internațional Domingo-Carreras-Pavarotti.

Andrei Apreotesei, tenor: „E o tradiție mult așteptată. E un concert care vine să bucure lumea."

Andrei Fermeșanu, tenor: „Asta este rolul muzicii, să meargă de la o inimă la alta."

Sâmbătp seară, pe scenă au urcat și invitați surpriză.

Monica Anghel, cântăreață: Este pentru prima dată când cânt în acest loc demențial, este absolut magic. Oamenii au nevoie de muzică, de artă, de emoție."

Nico, cântăreață: „Am o stare foarte bună în momentul acesta pentru că îmi doresc așa ceva, îmi doresc ca oamenii să fie fericiți și muzica să le fie balsam pentru suflete, pentru că ea chiar asta este și oamenii au nevoie de așa ceva."

Artiștii au fost acompaniați de Orchestra Metropolitană Iași, iar seara s-a încheiat cu un foc de artificii spectaculos.

