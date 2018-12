Elev tuns înainte de un meci, chiar pe teren. De ce l-a pus arbitrul să-şi taie părul

Incidentul a avut loc în statul american New Jersey, la liceul Buena, înaintea unui meci de wrestling. Potrivit NBC, arbitrul i-a cerut unui luptător să se tundă, susţinând că şuviţele rasta ale elevului de liceu încalcă regulile.

Tânărul a fost avertizat că va pierde meciul din oficiu dacă nu se tunde pe loc, deşi luptătorul s-a oferit să îşi acopere părul. În final, el a acceptat decizia arbitrului şi a fost tuns pe teren. A câştigat apoi meciul

Epitome of a team player ⬇️

A referee wouldn't allow Andrew Johnson of Buena @brhschiefs to wrestle with a cover over his dreadlocks. It was either an impromptu haircut, or a forfeit. Johnson chose the haircut, then won by sudden victory in OT to help spark Buena to a win. pic.twitter.com/f6JidKNKoI