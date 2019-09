Două surori au murit în aceeași zi, în țări diferite. Cauza morții lor

Două surori au murit în aceeași zi în țări diferite, din cauza unor hemoragii cerebrale.

Jacqueline Williams s-a îmbolnăvit prima. A doua soră, Amanda Williams s-a prăbușit în timp ce se pregătea să meargă la sora ei în vizită, informează Mirror.

Niciuna dintre ele nu și-a revenit.

Mama lor a declarat că s-a simțit de parcă ar fi fost „lovită de un ciocan”, când a primit vestea că și-a pierdut ambele fiice în doar câteva ore.

„Ni s-a spus că ea sângera și că nu arăta bine. Știam că trebuie să ajungem acolo cât mai repede posibil. Amanda locuia aproape de noi așa că eu împreună cu soțul meu ne-am dus la ea pentru a vedea ce zbor găsim să mergem la sora ei”, a spus mama fetelor.

În timp ce Amanda se pregătea de plecare, s-a prăbușit lovindu-se la cap.

„Când am ajuns aproape de zona unde locuia, am văzut poliția și o ambulanță pe stradă. Am bătut la ușa ei și nu ne-am fi imaginat că era pentru ea. După asta, am primit un apel în care ni se spunea că Amanda a fost dusă la spital, așa că ne-am dus și noi”, a mai spus mama lor.

Potrivit autorităților, Amanda ar fi căzut pe stradă. Acolo e a fost găsită de o persoană care era și asistentă medicală și a apelat serviciile medicale de urgență. La scurt timp, ea a fost declarată moartă.

La câteva ore după accident și sora ei, Jacqueline, a murit în Germania. Familia a făcut apel la autoritățile germane pentru a-i aduce trupul fetei înapoi acasă.

