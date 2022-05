Au reușit să-i salveze din calea focului pe cei trei copii și apoi, câteva animale. Vâlvătaia a izbucnit în miezul zilei de la un scurtcircuit. Flăcările s-au extins atât de rapid încât totul s-a făcut scrum iar acum oamenii se adăpostesc noaptea la vecini și la rude.

Incendiul a pornit de la o priză din exteriorul casei. Oamenii au încercat să stingă flăcările însă fără succes.

Opt persoane, părinţii, cei trei copii și bunicii, au rămas acum pe drumuri după o viață de muncă. Toți se ocupau cu agricultură: creșteau animale și cultivau legume. Acum încearcă să-şi revină din nenorocirea care a dat peste ei.

Erzsebet Bencze: ”Degeaba a luat lumea găleţile ca li s-au topit în mâini, aşa mare foc a fost. Tot a ars, tot ce am avut. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu am făcut şi prin munca noastră de 28 de ani avem nepoţica de 6 săptămâni şi aici la fată stăm şi în vecini”.

Și vecinii au sărit în ajutor, însă nu au reușit să stingă flăcările uriașe.

Attila Bencze: ”M-am băgat să mănânc şi am auzit Atti, Atti hai că arde casa. Am vent şi am scăpat scroafa cu puceii şi mânzul, doi porci au murit acolo”.

Vecina: ”Am dus copiii la noi pentru că erau speriaţi, plângeau, am scos maşinile din curte, era dezastru. Doamne fereşte!”

Autoritățile spun că pagubele sunt foarte mari. Sătenii din localitățile Cătălina și Colțău au strâns până acum circa 20 de mii de lei pentru a începe reparațiile.

Sebok Zoltan, viceprimar Colțău: ”Familia are nevoie de ajutor pentru că paguba este foarte mare, le-a ars casa, șura şi grajdul. O să-I sprijinim şi de la primărie”.

Orice ajutor este acum binevenit, în special materiale de construcții.