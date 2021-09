Doi bărbați au fost filmați în timp ce alergau o bilă imensă. Ce era, de fapt, aceasta. VIDEO

Festivalul Lunii chinezești, cunoscut și ca Festivalul de la jumătatea toamnei, este atracția principală a toamnei, iar pentru pregătirea sa sunt folosite decorațiuni speciale, inclusiv baloane uriașe care au forma Lunii, conform Metro.

Ei bine, în timpul pregătirilor din acest an, din provincia Henan, din China, un astfel de balon uriaș a fost scăpat de sub control și a ajuns pe o stradă, rostogolindu-se. În acest timp, doi bărbați alergau după imensul balon încercând să îl prindă.

Imaginile cu cei doi alergând după balon au făcut senzație pe rețelele sociale.

Nu este prima dată când se întâmpla așa ceva. În 2016, într-o altă provincie din China un astfel de balon a fost scăpat de sub control ajungând în mijlocul traficului și oprindu-se pe câteva mașini.

Sărbătoarea aceasta datează de peste 3.000 de ani și este sărbătorită în Vietnam, Coreea și China.

Meanwhile in China...

A giant moon escaped the Moon Festival in Henan province on Monday morning.

Some natural satellites just can't be caged ???? pic.twitter.com/lw7Wa78GPz