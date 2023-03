Diagnosticul terifiant primit de o tânără care se simțea balonată și obosită. Și-a făcut o listă cu ultimele dorințe

Acum șase ani, femeia a primit un diagnostic terifiant: cancer ovarian în stadiul trei. Medicii i-au găsit două tumori de mărimea unui grapefruit pe fiecare ovar.

În ciuda eforturilor doctorilor de a o salva, ea este în stadiu terminal, însă nu se știe cât timp i-a mai rămas, scrie dailymail.co.uk.

Acum Alisi, originară din Noua Zeelandă, dar care trăiește din Brisbane, a făcut o listă cu toate lucrurile pe care vrea să le facă.

Înainte de a fi diagnosticată, Alisi, care acum are 30 de ani, se simțea mereu balonată și obosită, iar menstruația era neregulată.

Însă nu a luat în seamă simptomele, crezând că este prea tânără ca să aibă probleme de sănătate.

În timpul unui control ginecologic, în 2017, ea a explicat medicului să sângera de aproximativ o lună. După ce a făcut mai multe analize de sânge, un RMN și o tomografie, ea a fost programată pentru o biopsie, medicul observând că exista ceva ce-i „bloca” ovarele.

Viața i s-a întors pe dos în decembrie 2017, după ce i s-a spus că suferă de cancer ovarian la vârsta de 24 de ani.

„Când am auzit cancer ovarian m-am uitat la mama mea și am înghețat. S-a făcut liniște în cameră pentru mine, doar vedeam că buzele doctorului se mișcă. Era totul blurat. Știu doar că i-am spus medicului că nu poate fi adevărat deoarece am doar 24 de ani și că a greșit persoana”, a povestit ea.

Până la primirea diagnosticului, cancerul deja se răspândise în afara ovarelor.

„A trebuit să fac o histerectomie și, din nefericire, nu au putut salva ovule. Când ai 20 de ani, ultimul lucru la care te gândești este faptul că nu vei putea avea copii biologici. M-am simțit jefuită. Simt că toate dorințele mele și scopurile sunt constrânse într-un timp foarte scurt. Poate că nu mor mâine, dar nici nu îmi pot face planuri pe termen lung”, a mai spus ea.

Dată publicare: 18-03-2023 16:22