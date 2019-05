Descoperirea inedită a unui cuplu care a mers la pescuit. „Pe scurt, suntem logodiți”

iStock

Un bărbat din Marea Britanie și-a făcut curaj să își ceară iubita în căsătorie, după ce aceasta a găsit un inel de logodnă într-un pește.

Christopher Eggington, în vârstă de 50 de ani, a mărturisit că voia de ceva timp să își ceară iubita în căsătorie. Însă acesta i-a pus marea întrebare, la scurt timp după ce au fost împreună la pescuit.

„Am avut o captură frumoasă. I-am aruncat înapoi în mare, dar am păstrat doi pentru cină. Când am ajuns acasă, Sandra voia să pregăteasă masa. Apoi am surprins-o cu un inel în mână”, a spus bărbatul.

Și pentru că oricum voia să o ceară de nevastă, Christopher a decis că a venit și momentul potrivit pentru a face marele pas.

„Nu am pus eu inelul în pește, așa că bănuiesc că l-a înghițit înainte. Pe scurt, suntem logodiți”, a spus bărbatul, potrivit Mirror.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer