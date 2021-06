Descoperire uimitoare veche de 6.000 de ani, în Croația: Mi-am spus: Poate că este ceva natural, dar poate nu

Arheologul Mate Parica examina imagini obţinute din satelit care prezentau litoralul croat în momentul în care remarcat un detaliu neobişnuit.

"Mi-am spus: poate că este ceva natural, dar poate că nu", a spus Mate Parica, profesor la Universitatea din Zadar.

Imaginile arătau o zonă amplă, situată la mică adâncime şi care se contura pe fundul mării dinspre ţărmul estic al Insulei Korcula.

Profesorul Parica şi un coleg al său au decis să facă scufundări în acel sit şi au descoperit astfel ceea ce pare să fie o aşezare umană din Neolitic, datând din jurul anului 4500 î.e.n., construită pe o mică bucată de teren care era legată de insula principală printr-o fâşie îngustă de pământ.

Cei doi arheologi au descoperit rămăşiţele unor ziduri din piatră care înconjurau aşezarea, precum şi unelte şi alte obiecte folosite de localnici.

"Am găsit câteva obiecte din ceramică şi cuţite din silex", a declarat profesorul croat.

Marta Kalebota, coordonatoarea colecţiei arheologice de la Muzeul Municipal din Korcula, este de părere că localizarea acelei aşezări umane este deosebit de neobişnuită.

"Pentru moment, nu cunoaştem alte descoperiri similare care să fi fost făcute în alte zone ale lumii şi care să se refere la o aşezare din Neolitic, construită pe o insuliţă legată printr-o fâşie îngustă de pământ", a spus ea.

Profesorul Parica consideră şi el că descoperirea unei aşezări neolitice pe o insulă este una atipică, deoarece majoritatea aşezărilor neolitice au fost găsite până acum în peşteri.

"Norocul a fost că zona de aici, spre deosebire de cele mai multe părţi ale Mediteranei, este adăpostită de valurile mari, întrucât multe insuliţe protejează coasta. Acest aspect a contribuit cu siguranţă la apărarea sitului în faţa unor distrugeri naturale", a adăugat profesorul croat.

Archaeologist Mate Parica was examining satellite images of Croatia's coastline when he spotted something unusual. https://t.co/h2Gcrl6d4n