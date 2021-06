A fost descoperit al treilea cel mai mare diamant din lume

Compania Debswana, producătoare de diamante în Botswana, a anunţat, miercuri, descoperirea diamantului, relatează AFP.

Această piatră, descoperită pe 1 iunie, a fost prezentată preşedintelui statului Botswana, Mokgweetsi Masisi, în capitala Gaborone.

Piatra este considerată a treia ca mărime de acest tip găsită în lume, a subliniat Lynette Armstrong, directoare a Debswana, companie deţinută în comun de guvern şi de dealerul sud-african de diamante De Beers.

Această descoperire ''aduce speranţă unei naţiuni aflate în dificultate'', a adăugat ea.

Cel mai mare diamant cunoscut este ''Cullinan'', având peste 3.100 de carate, descoperit în Africa de Sud în 1905.

Al doilea, de 1.109 carate, a fost descoperit în 2015 în mina Karowe din nord-estul Botswanei. Botswana este cel mai mare producător african de diamante.

This afternoon Botswana's president announced that they discovered the 3rd biggest diamond in the world. pic.twitter.com/jrqeBggIiW