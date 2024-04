De ce Coca-Cola are un gust mai bun la McDonald’s. Nu este un mit, iar explicația e surprinzătoare

De ce Coca-Cola are un gust mult mai bun la McDonald’s? Popularul om de știință Abbey Thiel ne împrospătează amintirile, iar răspunsurile nu au nimic de-a face cu teoria conspirației.

Formula specială a băuturii Coca-Cola de la McDonald's a fost mult timp subiectul teoriilor conspirației, iar lanțul internațional de burgeri a încercat să înlăture speculațiile în 2021, când a dezvăluit că unul dintre motivele pentru care sucul este mai delicios este pentru că filtrează fiecare picătură de apă înainte, scrie New York Post.

„Producătorii de băuturi răcoritoare vor avea de obicei propriul furnizor de apă sau un sistem de filtrare pentru a crește calitatea apei”, a explicat Abbey Thiel.

„Cel mai adesea, clorul este îndepărtat, deoarece poate duce la un gust de „dezinfectant”, duritatea apei va fi ajustată - deoarece afectează aciditatea băuturii, iar fierul va fi îndepărtat pentru a limita defectele de culoare și aromă”, a continuat ea.

„Fără acest tratament, rezultatul final ar fi o Cola care are arome neplăcute din cauza apei de calitate scăzută”.

La începutul acestui an, postarea de pe rețeaua Reddit „Coca-Cola de la McDonald’s chiar are cel mai bun gust?” a generat dezbateri dacă, într-adevăr, cea mai bună Cola poate fi găsită la McDonald’s sau la Walt Disney World.

„Jos mâinile de pe ei, este locul meu preferat pentru a lua o cola”, a spus un fan despre McDonald’s.

Surprinzător, până și paiul are un rol în povestea asta

„Paiul este cel care o face așa de bună. Obișnuiam să iau McDonald’s în drum spre pizzeria pe care o conduceam”, a spus un alt devotat. „Aș umple apoi paharul cu cola noastră și ar avea același gust. Am luat o dată o cola și am uitat paiul, așa că le-am folosit pe cele normale, mai subțiri. Nu are deloc același gust precum cola de la McDonald’s. Sună ciudat, dar încearcă să vezi. Trebuie să fie un pai mare”.

Iar șefii McDonald’s sunt de acord cu asta, explicând în postarea din 2021 că paiul lor „este puțin mai lat decât un pai obișnuit, așa că tot acel gust de Coca-Cola vă poate atinge mai bine papilele gustative”.

O altă distincție esențială este că McDonald’s răcește apa și siropul de Coca-Cola înainte ca acestea să intre în dozator printr-o formulă specială.

„Majoritatea produselor sunt preparate în mod tradițional ca un amestec de sirop plus apă, într-un raport de aproximativ 1 parte de sirop la între 3 și 6 părți apă”, a spus Thiel. „Acest lucru permite prepararea unui lot concentrat de sirop și apoi proporționat cu apă pentru a forma produsul final”.

McDonald’s a subliniat, de asemenea, că dozatoarele sale rămân reci, ceea ce Thiel spune că ajută la menținerea nivelului de carbonatare pentru a menține sucul perfect spumat.

Și în 2014, The New York Times a raportat că Coca-Cola își livrează siropul către McDonald’s în rezervoare de oțel inoxidabil în loc de pungi de plastic, așa cum o face pentru alte restaurante, pentru a asigura prospețimea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: