Cum arată tânăra cu ”un job de lux”. Trebuie doar să călătorească pe gratis în jurul lumii

O tânără cunoscută pe Instagram consideră că are ”cea mai bună slujbă”, având în vedere că tot ce trebuie să facă este să călătorească în jurul lumii, pe gratis, și să trăiască o viață de lux.

Tayanna De Assis a câștigat un concurs, în care au fost înscrise alte 60 de mii de persoane, pentru a devenit asistenta personală a unui milionar.

Vedeți în galeria foto a acestui articol cum arată tânăra!

Tânăra, în vârstă de 27 de ani, a vorbit despre noul său job, în care tot ce trebuie să facă este să-l urmeze peste tot în lume pe omul de afaceri Aussie Matthew Lepre. Cei doi au vizitat locuri precum Dubai, Los angeles sau Japonia, potrivit news.com.au.

Tayanna ajuns să aibă acest job, după ce milionarul a postat un anunț. ”După 4 luni în care am lucrat într-o agențite, am mers în vacanță în Los Angeles, iar în timpul pe care l-am petrecut acolo am descoperit și acest anunț. Acest post mi s-a părut perfect, pentru că pot să călătoresc, lucru pe care oricum îl făceam și până în acel moment”.