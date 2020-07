Cum a trăit 10 ani cu un glonț în creier: „Am crezut că sunt pe cealaltă lume, am fost în moarte clinică”. FOTO

Un fost polițist din Rusia a dezvăluit cum a trăit timp de 10 ani cu un glonț în creier, după ce a fost împușcat de un grup de infractori.

Inițial, medicii nu au crezut că bărbatul, acum în vârstă de 36 de ani, va supraviețui, însă au refuzat să-l opereze din cauza riscului la care ar fi fost supus, transmite Daily Mail.

După ce bărbatul a supraviețuit, medicii au rămas uimiți că a ajuns să ducă o viață normală.

În urmă cu un an s-a căsătorit, iar în prezent este tatăl unei fetițe sănătoase, în vârstă de cinci luni.

Citește și Antrenorul italian de fotbal Antonio Conte a fost amenințat cu moartea. A primit un glonț în plic

Profimedia

„Mi s-a dat o șansă la un milion. Nu se poate supraviețui când un glonț îți trece prin creier. Când eram în comă, am avut insuficiență cardiacă și am fost în moarte clinică”, a povestit el.

În urma accidentului, bărbatul a pierdut mai mult de jumătate din sânge, maxilarul i s-a rupt în patru locuri și a avut nasul spart.

„Am crezut că sunt pe cealaltă lume. Am fost complet paralizat, doar degetele de la mâna stângă funcționau. Medicii erau șocați. Când mă duc să iau pe cineva de la aeroport și trec prin poarta de securitate am mereu probleme, dar le zic că am un glonț în creier”, a mai zis el.

Bărbatul nu are voie să călătorească cu avionul, însă poate alerga kilometri întregi, deși acest lucru îi cauzează dureri severe de cap.