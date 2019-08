Cum a salvat un bărbat surd șapte persoane care voiau să se sinucidă

Un bărbat surd din Anglia a reușit să salveze șapte oameni care voiau să se sinucidă.

David Russell, în vârstă de 49 de ani obișnuiește să se plimbe noaptea pe străzile unui oraș din Marea Britanie, în tot acest timp făcând poze și uitându-se dacă cineva are nevoie de ajutor, informează Metro.

Russell era un om al străzii, dar viața lui s-a schimbat când și-a descoperit pasiunea pentru fotografie acum șase ani.

El a povestit că într-o seară a văzut o femeie care alerga pe plajă, spre mare.

„Am știut că ceva se întâmplă și am alergat și eu după ea, strigând-o în tot acest timp. Ea mi-a spus să o las în pace, pentru că vrea să moară. Am rugat-o să-mi dea o șansă și în cazul în care nu funcționa, mă putea lăsa să plec. Mi-a povestit cum băiatul ei a murit și că nu mai făcea față situației. Am stat cu ea de la 1 noaptea până dimineața”, a declarat acesta pentru Metro.

David s-a lăsat de școală și nu știe să citească sau să scrie, dar crede că faptul că e surd îl ajută să înțeleagă mai bine oamenii.

„Când vorbesc cu cineva există fragmente pe care mi le amintesc, dar după puțin timp intru în transă și simt că altceva ia controlul asupra mea. E ca și cum citesc mintea oamenilor. Faptul că nu aud, mi-a dat puterea să înțeleg sentimentele oamenilor”, a mai adăugat bărbatul.

De multe ori, Russell vorbește despre trauma lui cu cei pe care îi salvează.

„Vorbesc despre momentele în care eram tânăr și surd. Am fost abuzat de mama mea. Obișnuia să mă bată tot timpul și să mă lase acasă. Vorbesc despre acele experiențe și chiar ajută oamenii. Când mă ascultă, se gândesc la ei și își dau seama că ei nu sunt în situația asta. Le oferă încredere să-și depășească problemele”, a mai povestit el.

Prima persoană pe care a salvat-o era o femeie fără casă, pe care a găsit-o sângerând pe plajă, refuzând orice fel de ajutor.

„Mi-a luat aproape o oră să o conving să-i ofer ajutor, așa că după aceea, am chemat o ambulanță și am fost la spital. De asemenea, i-am spus că mă poate contacta, dacă vrea să vorbim”, a spus el.

Și o altă femeie care a suferit de cancer l-a contactat pe David. Pe lângă această femeie, Russell a reușit să mai salveze si un bărbat care încerca să se sinucidă cu un cuțit.

David a mai afirmat că mereu găsește răspunsuri la problemele oamenilor și susţine că ceea ce face el este o formă de consiliere.