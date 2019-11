Cum a evoluat scena principală de la Untold. Personajele magice care au protejat mainstage-ul în primii 5 ani

Am fi spus: "Primii cinci ani!"... dar e mai mult decât atât. UNTOLD a reușit să "capitalizeze" ceva mai mult de un număr, am făcut stoc de emoții, prieteni și o bucurie simplă, se numește emoție autentică.

4 zile si tot atâtea nopți, cel mai impresionant line-up, DJ-ii și artiști din toate colțurile lumii, sute de mii de festivalieri, încasări record pentru bugetul orașului Cluj-Napoca, necunoscuți care au devenit prieteni... și un moment în care toată această cultură de festival din România a început.

Au trecut primii 5 ani. Acum UNTOLD e, înainte de orice, bucurie și zâmbete share-uite între necunoscuți, e locul în care poți lăsa cu adevărat în urmă orice grijă, e un loc în care nu există bariere de comunicare, e locul în care muzica și decorurile fabuloase schimbă totul.

De la prima ediție festivalul a venit cu ceva nou: o incredibilă atenție la detalii, la cele mai mici detalii, de la cocktail-uri până la entertainment, toate erau duse la nivelul următor.

Acest festival se numește UNTOLD și avea să devină cel mai mare spectacol vizual din România. În fiecare an, mainstage-ul UNTOLD a avut câte o poveste și în fiecare an, scena pe care au urcat cei mai buni artiști ai lumii a fost protejată de personaje magice, desprinse din legendele Transilvaniei, de la Greunceni până la Dragoni și la stăpânul absolut al universului UNTOLD, Magicianul.

Așa a început această magie, cu 240.000 de festivalieri la prima ediție și cu un line-up în care au fost incluse nume de DJ din A-List: Avicii, Dimitri Vegas and Like Mike, Sunnery James & Ryan Marciano, Armin Van Buuren, David Guetta.

Din 30 iulie 2015 am mai adăugat ceva care a adus România pe harta dance a lumii: un festival autentic, primul festival de muzică electronică și nu numai, din România.

După prima ediție, UNTOLD a fost recompensat cu premiul "Best Major European Festival" în cadrul European Festival Awards 2015; a fost pentru prima dată în istoria evenimentului când un festival aflat la prima ediție a obținut acest trofeu.

Dacă 240.000 de participanți sună minunat, clar peste 300.000 e mult mai bine. Acesta este numărul de party people care au venit în Cluj-Napoca, în anul 2016.

5 headlineri din zona EDM: Hardwell, Armin van Buuren, Tiesto, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike. Pentru DJ-ul NO 1 al lumii Martin Garrix, acesta a fost primul eveniment în România, nu și ultimul. În acel an a fost lansat concepul de party: "Ziua Armin Van Buuren". Peste 80.000 de oameni l-au ascultat aproape 5 ore pe regele muzicii trance; olandezul și-a incheiat DJ set-ul la ora 7 dimineata, moment în care a îngenunchiat în fața festivalierilor.

În 2017 festivalul reușea un adevarat boom world wide - 340.000 de oameni au transpirat la propriu și au dansat până la epuizare în cel mai cald sezon de vară.

Credeți că s-a plâns cineva de asta?Ei bine, NU!

Untold a intrat, în mod oficial în categoria celor mai mari festivaluri din lume, un must-go pentru fiecare clubber, plus peste 180 de artiști care au completat line-up-ul Untold 2017: Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Hardwell, Steve Aoki, Ellie Goulding, Hurts, Tinie Tempah, Marshmello, Solomun, Jamie Jones, Loco Dice, Sven Vath, Dubfire, Chris Liebing, Art Department, Ilario Alicante, Steve Lawler, Kollektiv Turmstrasse, Johannes Brecht, Steve Bug, Alan Walker, Lost Frequencies, Sander van Doorn...

În 2017 festivalul Untold a oferit lumii unul dintre cele mai emoționante momente: un tribut în memoria frontman-ului Linkin Park, Chester Bennington. În cele 4 zile de festival, în set-urile DJ-ilor s-au auzit piese precum "Numb" sau "In The End"; a fost un moment de emoție puternică, colectivă.

Armin van Buuren a venit cu cel mai emoționant mesaj în mainstage: "You see me, you hear me, but Romania, I feel you!"

2018 a fost o alta etapa in dezvoltarea conceptului Untold: peste 355.000 de participanți și câteva apariții în premieră în România: duo-ul american The Chainsmokers, norvegianul Kygo, The Black Eyed Peas. Zona underground a bifat nume ca: The Prodigy, Pendulum, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Borgore.

Armin van Buuren a stabilit un record la UNTOLD Festival 2018, a mixat peste 7 ore pe scena de main a festivalului.

2019 - CODEX OF MAGIC a marcat cea de-a cincea ediție a festivalului UNTOLD.

A fost o ediție aniversară, așteptată cu emoție și curiozitate de cei care au ajuns pentru prima dată în acest tărâm fantastic, dar și pentru cei care au venit în Cluj-Napoca pentru al 5-lea an la rând: zâmbete și culoare, energia pozitivă, revederea cu vechii prieteni, momentul în care s-au legat noi prietenii...

Armin van Buuren a pregătit pentru ediția aniversară a festivalului un show unic, o premieră world-exclusive. Cel mai neașteptat moment a fost prezența Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, apoi imnul național.

Pe scenă au urcat acei artiști care au talentul de a aduce împreună sute de mii de oameni cu un numitor comun, un limbaj universal: MUZICA.

The World Capital of Night and Magic e realitatea celor 4 zile de festival din Cluj Napoca, pentru că Untold nu e doar un festival, e o experiență în care DIVERSITATEA e cuvântul-cheie.

În 2015 a început această călătorie într-un univers magic, în care suntem liberi, în care nu există bariere de comunicare, în care am trăit experiențe memorabile ...ÎMPREUNĂ!