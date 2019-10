Creatura care a provocat panică într-un microbuz școlar. A trecut prin parbriz

Un șofer de autobuz școlar, din Massachussetts, a reușit să mențină controlul și chiar să oprească în siguranță, după ce a lovit un cerb, care a trecut prin parbriz.

Omul era plin de sânge, avea și o fractură la mână, dar singura lui grijă erau copii. După ce i-a dat jos, a făcut prezența și s-a asigurat că n-au pățit nimic.

Autobuzul plin cu copii a lovit în plin căpriorul, iar bietul animal a trecut direct prin parbriz.

Elev: "Șoferul meu de autobuz, Mark... Stătea în picioare, dar avea sânge pe mână, pe față, pe picior... Ne-a spus tuturor să coborâm din autobuz. Apoi a făcut prezența".

Autobuzul îi ducea pe copii spre școala lor dis-de-dimineata. Cerbul a țâșnit pe neașteptate din pădurea de la marginea drumului. Din impact, a trecut prin parbriz în dreptul șoferului, Mark Jardin, fără însă să îl lovească în plin.

Elev: "Prietena mea m-a cuprins cu brațul, să mă ferească. Am crezut că mă lovește și pe mine. Eu stăteam în spatele șoferului și capul căpriorului era chiar aici".

Chiar dacă era rănit, șoferul a reușit să mențină direcția, apoi să oprească în siguranță, la un refugiu, pe marginea drumului. Mark Jardin era plin de sânge și avea fractură la o mână...

Șofer: "Prin ce am trecut, pot totuși să spun că am avut noroc... Am putut să opresc într-un refugiu unde era loc pentru toți copiii. Nu lipsea niciunul și toți erau teferi. Eu sângeram, iar copiii își făceau griji pentru mine, pentru că eu nici nu realizam în ce stare sunt".

Soția lui Mark este impresionantă de devotamentul șoferului si grija lui pentru copii.

Soția șoferului: "Pentru el, cea mai importantă este siguranța copiilor din autobuz. Când au venit cei de la ambulanță i-au spus: "Ai nevoie să urci în ambulanță".

