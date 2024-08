Costineștiul, sufocat de turiști. Șezlongurile au fost „vânate” din zori de 50.000 de turiști. „Este toată lumea bună”

În Costinești, doar cei care s-au trezit devreme au prins un șezlong; ceilalți au fost nevoiți să vâneze cu orele un loc liber.

Mulți s-au lăsat păgubași și s-au așezat pe nisip, dar tot le-a fost greu să găsească spațiu suficient.

La prânz, pe plaja din Costinești, erau atât de mulți turiști încât nu se puteau distinge unul de altul. Dacă pe mal reușeau să stea măcar la câțiva centimetri distanță, în apă le-a fost imposibil să nu se lovească. Dar, oricât de aglomerat ar fi, tot e mai bine decât în trafic.

Tânăr: „Este foarte aglomerat și autostrada, și Costineștiul este full. La plecare va fi foarte haos, dar ne bucurăm, că de aia am venit la mare.”

Doar că într-un astfel de loc pare că scapă numai cine poate.

Tânăr: „Aici este toată lumea bună, este tineret pe scurt. Sâmbătă am căutat un șezlong aproximativ două ore și nu am găsit. Astăzi le-am prins de la ora 7, am rămas aici și nu am mai plecat.”

Găsirea unui loc liber pe nisip a fost o încercare pentru oricine s-a trezit puțin mai târziu.

Bărbat: „Cam o oră, o oră am mai stat și aici 15 minute, până s-a ridicat cineva și a plecat, și pe urmă ne-am așezat și noi.”

Unii și-au adus și boxe, iar în felul acesta au avut parte de toată atenția vecinilor.

Tânăr: „Aglomerația așa nu am mai văzut, dar m-a luat inima, sunt așa niște tinere, uite așa cum mă uit eu în larg, m-au nenorocit.”

În jur de 50.000 de turiști au fost în vacanța de Sfânta Maria doar în Costinești.

Potrivit operatorilor din turism, pe întreg litoralul s-au aflat aproximativ 200.000 de oameni, însă aceștia sunt cei care s-au cazat la hoteluri și pensiuni. Mulți alții au stat în gazdă.

