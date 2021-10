Coordonatorul anti-Covid Botoșani: Când am fost bolnav, mă chinuiam atât de mult încât mi-am rugat colegii să mă omoare

Monitorul de Botosani

România a ajuns într-o situație dramatică din cauza Covid-19 pentru că oamenii au ”tratat cu dispreț existența acestui virus”, iar autoritățile au demonstrat ”o mare lehamite”, spune doctorul Iulian Preda, coordonatorul anti-Covid din Botoșani.

Medicul Iulian Preda spune că boala l-a chinuit atât de tare, încât își ruga colegii doctori să-l omoare, pur și simplu, pentru a-i curma suferința.

”Societatea românească a tratat cu dispreț existența acestui virus. Am considerat că este doar o gripă banală și de care se trece cu ușurință. Morții din primul val, al doilea val, dar mai ales cei din primul val, au fost uitați. S-a uitat suferința și necazurile de atunci și totul a devenit așa, ca o mare relaxare, ca o mare lehamite. De la nivel foarte jos până la nivel foarte înalt. Tocmai când lucrurile ar fi trebuit să ne pună în gardă pe toți, să ne facem rezerve alimentare, de măști, de halate, de produse medicamentoase, de vaccinuri, de anticorpi și de toate celelalte, noi ne-am relaxat cu totul. Mult prea devreme și mult prea tare”, a declarat Iulian Preda, șeful secției de chirurgie de la Spitalul Județean Mavromati și coordonatorul măsurilor anti-Covid din județ, scrie Monitorul de Botoșani.

Doctorul Preda s-a arătat șocat de cum au tratat românii avertismente tragice precum cel din India.

”Când toată lumea se agita, se pregătea de un nou val, noi ce făceam? În vară, dacă nu mă înșel, erau acele mari probleme în India, se termina oxigenul, nu erau medicamente, iar noi am considerat că e o mare bășcălie. India ar fi trebuit să ne tragă cel mai mare semnal de alarmă și să ne pună în gardă cel mai tare, în sensul de a acumula tot de atunci și de a ne pregăti pentru noul val. Acea relaxare ar fi trebui să ne dea șansa să ne vaccinăm în masă”, a spus Preda.

”Cei care țipă acum împotriva vaccinului sunt în viață datorită vaccinurilor din copilărie”

Medicul spune că singura soluție este vaccinarea anti-Covid, iar majoritatea celor care acum ”țipă în gura mare împotriva vaccinului și a măștii” sunt în viață datorită vaccinurilor obligatorii din copilărie.

”Vaccinarea nu este un tratament în sine. Nu este un tratament antiviral. Dar vaccinarea în sine este o formulă de apărare, te ajută să treci într-o formă ușoară sau să nu faci deloc boala. Eu am trăit asta pe pielea mea, am fost disperat, m-am gândit la tot felul de chestii, ce aș putea să fac, ce aș putea să iau, ce să îmi administrez, pe cine să sun. Deci singura soluție a fost vaccinul, atât în creierul meu cât și în creierul a miliarde de oameni din lumea întreagă. Sunt alții mai deștepți ca mine, care se ocupă cu asta, doar nu sunt toți nebuni. Am și eu copii acasă, ne-am vaccinat fata de 12 ani. Ani în șir vaccinurile au fost șansa lumii. De la difterie, TBC, până la poliomielită sau hepatită. Interesant este că, pe vremea aia, mulți dintre ăștia care acum au dreptul la libertate, dreptul de a decide, pe vremea aia nu îi întreba nimeni dacă vor să se vaccineze. Pe vremea lui Ceaușescu nu îi întreba nimeni pe părinți dacă vor să își vaccineze copiii. Când eram aliniați, 4-500 de copii și se dădea vaccinul anti-poliomielitic niciun părinte nu era anunțat că mâine se face vaccinarea. Iar când era în maternitate mama cu copilul, venea domnul doctor și copilul trecea printr-o serie de vaccinuri cu mama de față. Nu că sunteți de acord, nu sunteți de acord, hai să fim serioși. Acum majoritatea celor care protestează și țipă în gura mare împotriva vaccinului și a măștii sunt cei care trăiesc datorită vaccinurilor obligatorii din copilărie. Sau cea mai mare parte a lor. Nu că au avut libertatea de a alege, ci pentru că li s-au făcut acele vaccinuri”.

Doctorul Iulian Preda spune că o mare parte din vină o poartă antivacciniștii care propagă astfel de prostii, iar celor care pun la îndoială mortalitatea Covid-19 le transmite că atunci când moare cineva de Covid nu-l poți înfige într-un proțap și să-l porți prin tot orașul ca să arăți ”uite, domle, ăsta are Covid”.

Cei care sunt împotriva vaccinului să vorbească cu bolnavii care știu că vor muri

”Unii oameni, nepregătiți, preoți, chiar doctori, ziariști, soții de vedete, tot felul de așa-ziși influenceri, ca să-și umple timpul, și-au găsit tot felul de veleități pompând tot felul de prostii pe piața informațională, iar lumea a tot preluat aceste prostii. Presa, pe de altă parte, a greșit foarte mult, în căutarea senzaționalului, a preluat și rostogolit aceste informații. Poate ar fi trebuit să fie prezentate ambele variante, atunci când erau preluate articole ale celor împotriva vaccinului, să se prezinte și un punct de vedere al celor pentru vaccin. Trebuia să fie prezentate și acele părți, cu morții, cu oamenii care știu că vor muri, cu disperarea lor, asta este adevărata poveste a Covidului. Am prieteni care mi-au zis „arată-mi și mie un bolnav de Covid”, „arată-mi și mie un mort de Covid”, „unde sunt morții de Covid?”. Ca și când atunci când moare unul de Covid ar trebui să fie înfipt într-un proțap și purtat prin tot orașul să spunem „uite, dom´le, ăsta are Covid”. Moartea trebuie să fie înconjurată de decență, familia să-i îndeplinească tradiția cuvenită, în funcție de religie”.

Doctorul descrie în termeni șocanți situația din spitale, vorbind despre bolnavii de cancer infectați cu Covid-19.

”Oncologia, acolo este o medicină a disperării, să fii și canceros și cu Covid este îngrozitor, ca și cum ai avea o dublă condamnare la moarte, îți taie capul și te împușcă în același timp”.

”Atât de rău mi-a fost, încât mi-am rugat colegii să mă onoare”

Medicul Preda dezvăluie și cât de mult a suferit el însuși atunci când a fost bolnav de Covid-19. Coordonatorul măsurilor antipandemice din Botoșani spune că și-a rugat, pur și simplu, colegii să-l omoare când era infectat, pentru că nu mai suporta suferința pe care o trăia.

”Eu am trecut prin această boală, era să mor. Nu doar că m-am gândit, m-am și rugat să mor, atât de rău mi-a fost, și mă chinuiam atât de mult încât mi-am rugat colegii să mă omoare. Unii au spus că vorbeam așa din cauza lipsei de oxigen la creier, dar de câteva ori le-am și spus ce combinație de medicamente să facă pentru a obține “succesul deplin”. Nu m-au lăsat, colegii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași m-au salvat. Am fost pe secția domnului doctor Florin Roșu și apoi la doamna doctor Gabriela Miftode. 12 zile la terapie intensivă, 11 zile cu cortul în cap, absolut îngrozitor. 38 de zile cu totul, iar acum vin unii să îmi spună în față că nu există Covid”, spune Preda.