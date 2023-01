Condițiile inumane în care a ajuns să trăiască o bătrână din Vaslui. „Nu am crezut că în comuna asta există așa cazuri”

Într-o încăpere dărăpănată, cu o sobă ruinată și învelită cu o plapumă zdrențuită, așa a fost găsită de un bărbat din zonă.

Femeia s-a îmbolnăvit recent și recent a căzut la pat. Așa că bărbatul care a găsit-o în mizerie și frig a dus-o la spitalul din Huși, pentru îngrijiri. Acesta povestește că medicii au acceptat cu greu să o interneze, iar a doua zi a fost trimisă înapoi acasă.

„Am transportat-o cu mașina mea. La spitalul Huși, nu prea voiau să o interneze, au ținut-o apoi o noapte și a doua zi au trimis-o înapoi acasă. Inițial mi-au spus că va trebui internată la Psihiatrie, dar nu au mai făcut asta. Acum am înțeles că s-a făcut un pic de curățenie acolo acasă, dar vom vedea cum va mai fi situația”, a spus Constantin Iftene, cel care a găsit-o pe femeie.

Localnicii din Bunești, unde locuiește femeia, spun că nu știau de situația ei.

„Eu nu am crezut că în comuna noastră există asemenea cazuri, asemenea situații de oameni care trăiesc așa. Vă spun sincer, am rămas uimit. Soția mi-a arătat și mi-a spus că bătrâna asta din Bunești trăiește în halul acesta. M-am oferit să plătesc pe cineva, oricât ar fi, ca să îi facă o curățenie generală acestei femei. Nu se poate ca noi să lăsăm o biată bătrână să își trăiască atâtea zile cât mai are, în condiții mai rele ca ale unui unui câine. Nu se poate. Și am văzut că mulți oameni vor să o ajute. E foarte important ca noi să ne ajutăm între noi”, a spus Cristi Petrache, unul dintre locuitorii comunei.

Dată publicare: 18-01-2023 20:26