Comoara găsită de un cuplu sub podeaua casei vechi de 400 de ani, în timp ce își renovau bucătăria

Un tezaur în monede de aur și argint, descoperit sub podeaua unei ferme vechi, a fost scos la licitație, anticipându-se o vânzare de de 35.000 de lire sterline.

Un cuplu din Dorset, Marea Britanie, au început să-și renoveze bucătăria, ajungând la podea. Marea lor surpriză a fost când au spart betonul, descoperind un vas de lut spart, în care se aflau monede vechi. Au numărat mai mult de 1.000 de monede din secolul al 17-lea ascunse sub podea, arată publicația The Guardian.

Betty și Robert Fooks îndepărtau podeaua de beton a bucătăriei, pentru a săpa cu scopul de a mări distanța până la tavan pentru a crea o înălțime mai mare a tavanului la ferma lor din Dorset, și au descoperit vasul cu monede vechi de aproximativ 400 de ani.

Proprietarii fermei au raportat descoperirea comorii la poliție, iar tezaurul a fost trimis la British Museum pentru curățare și identificare. Monedele, cunoscute sub numele de tezaurul Poorton, vor fi scoase la vânzare în Dorchester, Dorset, și se așteaptă să fie vândute cu aproximativ 35.000 de lire sterline. „Este o casă veche de 400 de ani, așa că au fost multe de făcut. Am scos toate podelele și tavanele și le-am dus înapoi la zidurile sale de piatră. Am decis să coborâm parterul pentru a ne oferi o înălțime mai mare a tavanului” a explicat Betty.

„Într-o seară, eram cu copiii și soțul meu săpa în podea, când m-a sunat să spună că au găsit ceva. A pus toate monedele într-o găleată. Dacă nu am fi coborât parterul, ar fi fost încă ascunse. Presupun că persoana care le-a lăsat acolo a intenționat să le recupereze, dar nu a mai apucat" a adăugat proprietara fermei.

Tezaurul, descoperit în octombrie 2019, conține monede de aur ale regilor James I și Charles I, jumătăți de coroane de argint, șilingi și șase pence; monede cu regina Elisabeta I, Filip și Maria, șilingi de argint și șase pence.

Julian Smith, specialist la Casa de licitații Duke's, a declarat: „Cabana este situată într-un mic cătun din vestul Dorset și este o casă lungă din secolul al 17-lea. Proprietatea a fost achiziționată de actualii proprietari în 2019, care au început un amplu proiect de renovare. Podeaua actuală din beton a fost îndepărtată, iar podeaua a fost săpată cu aproape 2 metri pentru a oferi o înălțime mai mare la parterul proprietății. În unele zone au existat pietre vechi sub beton, dar zona în care au fost găsite monedele era cu pământ gol. Monedele au fost la British Museum pentru identificare și curățare.” Licitația are loc pe 23 aprilie.

